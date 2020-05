ROUNDUP: K+S wird für 2020 vorsichtiger - Dividende sinkt deutlich

KASSEL (dpa-AFX) - Wegen eines schwachen Auftausalzgeschäfts und niedriger Düngerpreise wird K+S für 2020 etwas vorsichtiger. Konzernchef Burkhard Lohr gibt sich indes zuversichtlich, dass der nach einer langen Verzögerung zwischen China und großen Kaliproduzenten Ende April geschlossene Liefervertrag zu einer Stabilisierung der Düngerpreise führen wird, wenngleich der auch für K+S relevante Preis niedriger ist als gedacht. Um sich besser für die Corona-Krise zu wappnen und die Möglichkeit eines staatlich gestützten Kredits zu wahren, streicht K+S wie so viele andere Unternehmen derzeit auch die Dividende zusammen.

Aufgrund der Verunsicherung an den Finanzmärkten über die wirtschaftlichen Folgen der Krise sei eine Erschwerung der Liquiditätsbeschaffung nicht auszuschließen, hieß es von K+S. Daher würden alle Optionen zur Sicherung der finanziellen Flexibilität und Liquidität geprüft, darunter auch ein staatlich abgesicherter Kredit der bundeseigenen KfW. Die für 2019 eigentlich vorgeschlagene Dividende von 15 Cent je Aktie soll daher auf die gesetzliche Mindestausschüttung von 4 Cent je Aktie sinken. Darüber abstimmen können die Aktionäre dann auf der Hauptversammlung am 10. Juni, die wegen der Corona-Pandemie online durchgeführt werden wird.

Für 2020 rechnet Manager Lohr derweil nach Einbußen im ersten Quartal und angesichts der eher niedrigen Preise im China-Vertrag der großen Branchenplayer mit einem Rückgang des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um knapp 19 Prozent auf rund 520 Millionen Euro. Ursprünglich war eine relativ große Spanne von 500 bis 620 Millionen Euro als Ziel ausgegeben worden. Nicht berücksichtigt sind in der Prognose mögliche Effekte aus dem geplanten Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts sowie Rückstellungen für Restrukturierungen.

Laut Analyst Markus Mayer von der Baader Bank kommt der Prognoseschnitt nach den Entwicklungen in China denn auch nicht sonderlich überraschend. Der Analystenkonsens habe ohnehin bereits am unteren Ende des ursprünglichen Ausblicks gelegen. Die Aktien gaben dennoch ihre frühen Gewinne ab und notierten zuletzt unverändert. Sie leiden schon länger unter einem tristen Kalimarktumfeld.

Da half es zunächst auch nicht, dass es im abgelaufenen ersten Quartal besser lief als Analysten es im Durchschnitt befürchtet hatten. Das operative Ergebnis sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund ein Viertel auf 201 Millionen Euro. Der Umsatz fiel um rund 14 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro.

Zudem: Beim bereinigten freien Mittelzufluss schaffte K+S ein Plus von 204 Millionen Euro. Angesichts des hohen Schuldenberges des Kasseler schauen Analysten und Investoren besonders kritisch auf die Kennziffer.

Um den Schuldenabbau voranzutreiben hatte K+S bereits Ende 2019 ein Maßnahmenpaket angekündigt und das dann im März konkretisiert. So soll durch die Trennung von der operativen Einheit Americas, in der das nord- und südamerikanische Salzgeschäft gebündelt ist, die Verschuldung bis Ende 2021 um deutlich mehr als 2 Milliarden Euro sinken. Mit einer Verkaufsvereinbarung rechnet K+S-Chef Lohr weiterhin in diesem Jahr. "Trotz Corona sehen wir hier ein großes Interesse und sind im Zeitplan", sagte Lohr.

Die damit einhergehende Fokussierung auf das Geschäft mit mineralischen Düngern und Spezialitäten und somit auch die Anpassung der Verwaltungsfunktionen in Kassel und Hannover sei mittlerweile gestartet. Die genaue Anzahl der betroffenen Stellen steht laut einem Sprecher aber noch nicht fest./mis/nas/stk