ROUNDUP: Karlsruhe überlässt Entscheidung über Ceta zunächst der Politik

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Kritiker des europäisch-kanadischen Handelsabkommens Ceta brauchen einen langen Atem. Das Bundesverfassungsgericht hat zwar Zweifel, ob der Pakt in allen Punkten mit dem Grundgesetz vereinbar wäre. Weil besonders heikle Bereiche noch nicht in Kraft sind, haben Verfassungsbeschwerden im Moment allerdings keine Chance. Fünf Klagen aus dem Jahr 2016 wurden nun endgültig abgewiesen, wie das Karlsruher Gericht am Dienstag mitteilte. (Az. 2 BvR 1368/16 u.a.)

Damit darf Deutschland bei Ceta weiter in eingeschränkter Form mitmachen. Die Richterinnen und Richter hatten dafür Mitte Oktober 2016 im Eilverfahren grünes Licht gegeben - auch in Anbetracht des immensen politischen Schadens, den ein Stopp angerichtet hätte. Sie knüpften das aber an Auflagen, die sie auch jetzt in ihrer endgültigen Entscheidung aufrechterhalten. So muss Deutschland drohenden Verfassungsverstößen entgegenwirken und sich, sollte das unmöglich sein, aus dem Abkommen zurückziehen.

Ceta ist seit dem 21. September 2017 vorläufig in Kraft - allerdings nur in den Bereichen, für die unzweifelhaft allein die EU zuständig ist und nicht die Mitgliedstaaten. Die anderen Teile liegen auf Eis, bis die Ratifizierung abgeschlossen ist. In der EU fehlt noch die Zustimmung aus zwölf Staaten, darunter Deutschland. Auch Kanada und die EU selbst müssen Ceta noch ratifizieren.

Die spannende Frage ist jetzt, wie die neue Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP mit den Hinweisen aus Karlsruhe umgeht. Die Richter des Zweiten Senats deuten an, dass den vorgesehenen Gerichten und Ausschüssen möglicherweise grundgesetzwidrig Hoheitsrechte übertragen werden. Der sogenannte Gemischte Ceta-Ausschuss bekomme derart weitreichende Befugnisse, dass Deutschland Gefahr laufe, alle Einflussmöglichkeiten aus der Hand zu geben.

Das Aktionsbündnis "Nein zu Ceta", das für seine Verfassungsbeschwerde mehr als 125 000 Unterstützer mobilisiert hatte, erwägt bereits eine zweite Klage. "Wir behalten uns vor, erneut nach Karlsruhe zu ziehen, wenn das Zustimmungsgesetz auf dem Tisch liegt", erklärte Roman Huber, Bundesvorstand von Mehr Demokratie, auch im Namen der Organisationen Foodwatch und Campact.

Für eine zweite "Bürgerklage" gegen Ceta hatte eine pensionierte Musiklehrerin aus Nordrhein-Westfalen mit ihrem Mann rund 68 000 Vollmachten zusammengetragen. Auch die Linksfraktion des damaligen Bundestags hatte geklagt, außerdem ein Europaparlamentarier.

Ceta wurde 2016 von der schwarz-roten Bundesregierung auf den Weg gebracht. Die Grünen legten sich in ihrem Wahlprogramm darauf fest, das Abkommen wegen Defiziten beim Klima-, Umwelt- und Verbraucherschutz nicht in seiner jetzigen Fassung zu ratifizieren. Im Koalitionsvertrag steht: "Die Entscheidung über die Ratifizierung des Umfassenden Wirtschafts-und Handelsabkommens (Ceta) treffen wir nach Abschluss der Prüfung durch das Bundesverfassungsgericht."

Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann wollte die Entscheidung am Dienstag noch nicht bewerten. Man werde das Urteil prüfen und in der Koalition beraten. "Wir Grüne haben Ceta immer aus politischen Gründen abgelehnt und nicht wegen der rechtlichen Bedenken." FDP-Fraktionsvizechef Lukas Köhler teilte mit, in der Ampel werde über das weitere Vorgehen gesprochen. Freihandelsabkommen förderten Frieden und Freiheit auf der Welt. "Ein solches Signal ist gerade in der aktuellen Zeit notwendig."

Die Unionsfraktion kündigte an, noch in dieser Woche im Bundestag einen Gesetzentwurf einzubringen, um Ceta rasch zu ratifizieren. "Jetzt ist ein rasches Bekenntnis gefragt", forderte die wirtschaftspolitische Sprecherin Julia Klöckner.

Der Linken-Obmann im Wirtschaftsausschuss, Pascal Meiser, erklärte, der Bundestag müsse Ceta auf den letzten Metern stoppen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund forderte die Bundesregierung auf, "endlich Druck auf die EU-Kommission auszuüben, um den Reformprozess des Abkommens einzuleiten". Alle Beschäftigten müssten vor den negativen Auswirkungen des Abkommens geschützt werden.

Befürworter betonen vor allem den weitgehenden Wegfall von Zöllen und Handelshemmnissen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte im Juni 2021 bei einem Treffen mit Kanadas Premierminister Justin Trudeau eine positive Bilanz gezogen: 2019 sei der Handel bei Waren um 25 Prozent gewachsen, bei Dienstleistungen um 39 Prozent./sem/DP/nas