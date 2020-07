ROUNDUP: Kontaktbeschränkungen wegen Corona in Heide und Büsum gelten bereits

KIEL (dpa-AFX) - Wegen der stark gestiegenen Corona-Neuinfektionen gelten in der Dithmarscher Kreisstadt Heide seit Freitag strengere Schutzmaßnahmen. Im öffentlichen Raum gilt die Kontaktbeschränkung, dass sich maximal zwei Personen aus unterschiedlichen Haushalten treffen dürfen, wie Landrat Stefan Mohrdieck am Donnerstagabend mitteilte. Diese Einschränkung gilt auch für öffentliche und private Veranstaltungen. Der Heider Wochenmarkt am Samstag darf nur mit einem Mund-Nasen-Schutz besucht werden. Und die Kundenzuläufe zu den Geschäften würden etwas abgebremst. Ursprünglich sollten die Einschränkungen erst ab Samstag gelten.

Auch im Tourismusort Büsum gelten seit Freitag strengere Beschränkungen. Dort gibt es seine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Bereich der Fußgängerzone der Alleestraße sowie im Fußgängerbereich der Hohenzollernstraße. Sie gilt auch für Besucher des Wochenmarkts. Die beiden Allgemeinverfügungen für Heide und Büsum gelten jeweils bis einschließlich 7. August, eine Verlängerung ist möglich.

Landrat Mohrdieck hat bereits angekündigt, dass die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen verstärkt kontrolliert werde. Zudem werden die Testungen ausgeweitet, insbesondere auch in den Wohnquartieren, in denen die gehäuften Corona-Infektionen aufgetreten sind. Laut dem Robert Koch-Institut hat es im Kreis Dithmarschen mit Stand 30. Juli 00.00 Uhr 26,3 Fälle pro 100 000 Einwohner gegeben. Der Grenzwert liegt bei 50 Fällen./akl/mho/DP/mis