ROUNDUP/Kreise: Entscheidungen zur Mehrwertsteuer-Absenkung am 29. Juni

BERLIN (dpa-AFX) - Bundestag und Bundesrat wollen in Sondersitzungen am 29. Juni über die geplante Absenkung der Mehrwehrsteuer entscheiden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin am Mittwoch aus Koalitionskreisen. Am Montag der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause wird demnach zunächst das Parlament über die Steuerteile des von der großen Koalition vor einer Woche beschlossenen Konjunkturpakets entscheiden. Anschließend soll die Länderkammer endgültig grünes Licht geben, so dass die Steuer wie geplant zum 1. Juli für ein halbes Jahr von 19 auf 16 Prozent gesenkt werden kann.

Sondersitzungen von Parlament und Länderkammer in der sitzungsfreien Woche vom 22. bis 26. Juni sind damit vom Tisch.

Die Bundesregierung will die Senkung der Mehrwertsteuer an diesem Freitag in einer außerplanmäßigen Kabinettssitzung auf den Weg bringen. In dem der dpa vorliegenden Gesetzentwurf des Finanzministeriums ist auch die geplante Senkung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes von 7 auf 5 Prozent für den gleichen Zeitraum enthalten.

Im Gesetzentwurf stehen zudem viele weitere Vereinbarungen aus dem Konjunkturpaket. Darunter sind der Kinderbonus von 300 Euro, der ebenfalls vom 1. Juli an ausgezahlt werden soll, sowie der Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende. Letzterer soll befristet auf zwei Jahre von derzeit 1908 Euro auf 4008 Euro für die Jahre 2020 und 2021 angehoben werden.

Die zu erwartenden Steuermindereinnahmen werden in dem Gesetzentwurf mit knapp 28,2 Milliarden Euro beziffert. Etwa die Hälfte davon entfällt auf die sechsmonatige Absenkung der Mehrwertsteuer. Das Konjunkturpaket soll für 2020 und 2021 insgesamt einen Umfang von 130 Milliarden Euro haben. 120 Milliarden entfallen dabei auf den Bund.

Während die Steuerteile des Pakets vor der Sommerpause verabschiedet werden sollen, folgen andere Maßnahmen später. So sollen die Regelungen zu der von der Koalition beschlossenen höheren Übernahme der Unterbringungskosten von Hartz-IV-Beziehern nach bisherigen Plänen erst im Oktober endgültig beschlossen werden. Zwar soll sich das Kabinett damit schon am 17. Juni befassen. Die abschließenden Entscheidungen im Bundestag sind dann für den 8. Oktober geplant. Der Bundesrat soll demnach einen Tag später entscheiden. Für die dauerhafte Übernahme von bis zu 75 Prozent dieser Kosten durch den Bund ist auch eine Grundgesetzänderung nötig./bk/rm/DP/eas