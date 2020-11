ROUNDUP: Kreuzfahrten von und nach Kiel wegen Corona untersagt

KIEL (dpa-AFX) - Im Rahmen der Corona-Eindämmung hat Schleswig-Holstein Kreuzfahrten von und nach Kiel untersagt. Es wäre nicht vermittelbar, dass Touristen am Montag aus den Hotels in Schleswig-Holstein abreisen mussten und am Donnerstag Tausende nach Kiel kämen, um mit einem Kreuzfahrtschiff abzulegen, sagte Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP) am Mittwoch in Kiel. Die nach den Bund-Länder-Beschlüssen am 2. November in Kraft getretene Landesverordnung sehe vor, dass bis Ende November "touristische Themen nicht mehr stattzufinden haben". Zuvor hatten die "Kieler Nachrichten" berichtet.

Am Donnerstag hätte eine Kreuzfahrt mit "Mein Schiff 1" in Kiel ablegen sollen. "Wir wurden heute von den zuständigen Landesbehörden in Schleswig-Holstein kurzfristig darüber informiert, dass wir - entgegen der bisherigen Genehmigung - ab morgen, Donnerstag, 5. November, und bis auf weiteres keine Kreuzfahrten ab und bis Kiel durchführen dürfen", teilte eine Sprecherin der Tui Cruises mit.

"Das Verbot bedauern wir sehr, insbesondere da es sich um internationale Kreuzfahrten und nicht um Inlandsreisen handelt und wir mit einem strengen Hygienekonzept inklusive verpflichtendem Covid-19-Test fahren." Eine erste Abfrage der Reederei habe ergeben, dass auch andere deutsche Häfen keinen Kreuzfahrtbetrieb ermöglichen. "Vor diesem Hintergrund müssen wir schweren Herzens alle für dieses Jahr geplanten "Blauen Reisen" der "Mein Schiff 1" absagen."

Die Kreuzfahrten nach Griechenland und auf die Kanarischen Inseln fänden nach wie vor statt. Seit Juli seien mehr als 40 000 Gäste mit Tui Cruises gereist - es habe bisher keine Zwischenfälle gegeben./mho/DP/fba