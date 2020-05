ROUNDUP: Linken-Fraktionsvorsitzender Bartsch gegen Lockerungswettlauf

BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte um die geplanten Corona-Lockerungen in Thüringen hat der Vorsitzende der Linken-Bundestagsfraktion, Dietmar Bartsch, das Vorgehen der Ministerpräsidenten der Länder kritisiert. "Kein Lockerungswettlauf", forderte Bartsch im ARD-"Morgenmagazin" am Dienstag. Dieser Dominoeffekt sei eingetreten, als die Ministerpräsidenten nicht mehr mit der Kanzlerin gemeinsam agiert hätten, und das seien andere als der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) gewesen, erklärte Bartsch weiter.

Bartsch verteidigte Ramelows Vorhaben in Thüringen. Dieser und auch Sachsens CDU-geführte Regierung wollen wegen landesweit niedriger Ansteckungszahlen vom 6. Juni anstatt landesweiter Regeln nur noch lokale Einschränkungen haben - abhängig von der Lage in den jeweiligen Kommunen. Man müsse sich immer wieder ansehen, was real passiert und dann Schlussfolgerungen ziehen, sagte Bartsch. "Es wird selbstverständlich nicht nur Gebote von der Landesebene, sondern auch klare Anweisungen in den einzelnen Kreisen geben, und das finde ich richtig so."

Ramelow will seine neue Strategie an diesem Dienstag seinem rot-rot-grünen Kabinett vorlegen. Nicht in Frage stehe der Infektionsschutz an sich, betonte er. "Das ist kein Aufruf zur Leichtfertigkeit." Weiterhin gelte, Abstand zu halten und dort einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wo sich Menschen nahe kommen, wie in öffentlichen Verkehrsmitteln. "Ich habe niemandem gesagt: Reißt euch den Mundschutz runter."

Der Bund mit Kanzlerin Angela Merkel an der Spitze sowie das besonders stark betroffene Bayern setzen dagegen weiter auf möglichst verbindliche und überregional geltende Anordnungen.

Linken-Chef Bernd Riexinger äußerte sich im Bayerischen Rundfunk (Bayern 2) zurückhaltend zu den Plänen Ramelows: "Ich hoffe natürlich, dass er sich das alles gut überlegt hat und weiß, was er tut", sagte er am Dienstag. "Es besteht natürlich immer die Gefahr, dass, wenn du so etwas auf die regionale Ebene herunterbrichst, dass sich die Leute nicht einfach dran halten, in ihrem Dorf oder in ihrer Gemeinde oder in ihrem Kreis zu bleiben. Pandemien sind grundsätzlich natürlich nicht auf regionaler Ebene alleine zu bekämpfen." Von daher hoffe er, dass Ramelow schnell reagiere, wenn etwas schiefgehen sollte.