ROUNDUP: Lloyds-Gewinn bricht wegen Furcht vor Kreditausfällen ein - Kursrutsch

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank Lloyds hat die Corona-Pandemie bereits im ersten Quartal schmerzhaft zu spüren bekommen. Weil das Institut 1,4 Milliarden Pfund für mögliche Kreditausfälle zurücklegte, brach der Gewinn vor Steuern im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 95 Prozent auf 74 Millionen Pfund (rund 85 Mio Euro) ein. Bankchef Antonio Horta-Osorio strich aus diesem Grund seine bisherigen Geschäftsziele, wie das Geldhaus am Donnerstag in London mitteilte.

An der Börse kamen die Nachrichten schlecht an. Die Lloyds-Aktie verlor am Donnerstag zeitweise rund acht Prozent an Wert. Auch am Nachmittag lag sie noch mit 7,90 Prozent im Minus bei 32,02 britischen Pence und war damit schwächster Wert im europäischen Banken-Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks . Seit dem Jahreswechsel hat das Papier fast die Hälfte an Wert verloren.

Die Summe, die die Bank im ersten Quartal für faule Kredite zurückgelegt hat, ist rund fünfmal so hoch wie ein Jahr zuvor. Die heimische Lloyds-Konkurrentin Barclays hatte am Mittwoch sogar 2,1 Milliarden Pfund für mögliche Kreditausfälle reserviert, weil die Pandemie die Wirtschaft schwer trifft und viele Kunden ihre Schulden deshalb nicht mehr zurückzahlen können dürften.

Die Lloyds-Spitze erwartet, dass die britische Wirtschaft in diesem Jahr um bis zu 7,8 Prozent einbricht - und hat dieses Szenario als Basis für ihre Risikovorsorge genommen. Barclays sagte im schlimmsten Fall sogar einen Einbruch der Wirtschaftsleistung um mehr als 50 Prozent voraus.

Horta-Osorio sagte, die Bank sei sehr vorsichtig bei ihren Prognosen. Laut Finanzchef William Chalmers könnte die Bank weiteres Geld zur Seite legen, falls sich die Wirtschaftsentwicklung weiter verschlechtere.

Den Angaben zufolge bekommen bisher 880 000 der Lloyds-Kunden Erleichterungen bei ihren Darlehen. Sie können etwa ihre Rückzahlungen vorübergehend aussetzen. Rund 17 Prozent der Kunden mit Immobilienkrediten nähmen diese Möglichkeit in Anspruch, hieß es. Lloyds ist der größte Hypothekenfinanzierer in Großbritannien./stw/fba/he