ROUNDUP: Maas: Russland muss Einfluss auf Syrien für geschützte Zone nutzen

ZAGREB (dpa-AFX) - Russland muss nach Ansicht von Bundesaußenminister Heiko Maas seinen Einfluss auf den syrischen Machthaber Baschar al-Assad für die Einrichtung einer geschützten Zone im Norden Syriens nutzen. Kanzlerin Angela Merkel habe darauf hingewiesen, dass es jetzt darum gehe, den Menschen im syrischen Idlib zu helfen. "Dafür brauchen wir einen Raum mit Sicherheitsgarantien. Diese Sicherheitsgarantien muss Russland geben und muss seinen Einfluss gegenüber dem Assad-Regime nutzen", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag vor einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen in Zagreb. Russland ist in dem Bürgerkrieg die Schutzmacht Syriens.

Er hoffe, dass es bei den Gesprächen zwischen dem türkischen und dem russischen Präsidenten, Recep Tayyip Erdogan und Wladimir Putin, am Donnerstag in Moskau zu einer Lösung komme, "damit die dringend benötigte humanitäre Hilfe auch nach Idlib kommt", sagte Maas. Kurz zuvor hatte er mitgeteilt, dass Deutschland den Vereinten Nationen 100 Millionen Euro zusätzlich für die Unterbringung und Versorgung notleidender Menschen in der Provinz Idlib anbiete.

Merkel hatte nach Angaben einer Regierungssprecherin in Telefonaten mit Erdogan und Putin jüngst deutlich gemacht, dass die Bundesregierung für die Einrichtung einer geschützten Zone für die Versorgung der Hunderttausenden Vertriebenen in Syrien sei.

Maas' niederländischer Kollege Stef Blok sagte am Donnerstag, die Ideallösung wäre für ihn eine Resolution des UN-Sicherheitsrats, die eine Flugverbotszone über Syrien fordert. Falls das nicht zustande komme, hoffe er darauf, dass die EU-Staaten mit Russland und der Türkei eine Lösung aushandeln könnten.

Für Lösungen im Rahmen der Vereinten Nationen ist die Zustimmung Russlands als ständiges Mitglied des Sicherheitsrats zwingend erforderlich. Sanktionen um den Druck auf Russland zu erhöhen schloss der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Donnerstag jedoch aus: "Wir reden nicht über Sanktionen, wir reden über Waffenruhe und Kooperation."/wim/DP/eas