ROUNDUP: Malaysia kämpft gegen schwere Corona-Welle - 'totaler Lockdown'

KUALA LUMPUR (dpa-AFX) - Malaysia kämpft seit Wochen gegen seine bisher schwerste Corona-Welle - bisher ohne Erfolg. Ab dem 1. Juni geht das Land nun in einen zunächst zweiwöchigen "totalen Lockdown", um Kontrolle über die Situation zu bekommen, wie Ministerpräsident Muhyiddin Yassin am Freitag ankündigte. Der Regierungschef forderte die Bevölkerung auf, in dieser Zeit soweit wie möglich zu Hause zu bleiben. Alle "nicht-wesentlichen" Unternehmen und Geschäfte müssten schließen.

Seit Tagen melden die Behörden des südostasiatischen Landes Rekordwerte an Neuinfektionen. Am Freitag wurden 8290 neue Fälle bestätigt - so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Der Generaldirektor des Gesundheitsministeriums, Noor Hisham Abdullah, postete auf Twitter Fotos von völlig entkräfteten Mitarbeitern des Gesundheitssystems. "Diese Bilder sagen mehr als tausend Worte", schrieb er dazu.

Das 32-Millionen-Einwohner-Land war zunächst glimpflich durch die Pandemie gekommen. Seit Oktober steigen die Zahlen jedoch. Mittlerweile wurden 550 000 Fälle bestätigt, etwa 2500 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Die Impfkampagne geht nur schleppend voran: Bislang erhielt in Malaysia nur etwa jeder 20. eine erste Impfung. Während in Europa vielerorts die Zahlen sinken, kämpfen in Südostasien mehrere Staaten mit Corona-Wellen, darunter Thailand, Vietnam und Kambodscha./cfn/DP/stw