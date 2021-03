ROUNDUP: Netflix testet härtere Gangart gegen Teilen von Accounts

LOS GATOS (dpa-AFX) - Netflix testet ein härteres Vorgehen gegen das Teilen eines Accounts durch mehrere Nutzer, die nicht in einem Haushalt leben. Der Videostreaming-Dienst fordert dabei einige Nutzer auf, mit Hilfe von E-Mail oder SMS zu bestätigen, dass die Nutzungsbedingungen eingehalten werden. "Dieser Test soll sicherstellen, dass Personen, die Netflix-Konten verwenden, dazu berechtigt sind", sagte ein Netflix-Sprecher am Freitag. Deutschland ist von dem Versuch derzeit nicht betroffen. Das Unternehmen probiert oft Funktionen aus, von denen nicht alle breit umgesetzt werden.

In einem Netflix-Account können mehrere Profile angelegt werden. Gemäß den Nutzungsbedingungen soll ein Account nur von Bewohnern eines Haushalts genutzt werden. Allerdings versuchen einige Nutzer auch, sich die teureren Netflix-Tarife über mehrere Haushalte hinweg zu teilen. Das Unternehmen, das in der Corona-Pandemie einen kräftigen Schub erlebte, hatte schon in den vergangenen Jahren eine härtere Gangart dagegen in Aussicht gestellt./so/DP/nas