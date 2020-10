ROUNDUP/Neues Kürzel: Flughafen Schönefeld läuft jetzt unter BER

BERLIN (dpa-AFX) - Eine Woche vor Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens läuft nun schon mal der Berliner Airport Schönefeld unter dem Kürzel BER. Der bisherige Flugcode SXF wurde mit dem Wechsel auf den Winterflugplan umgestellt. "SXF gibt es nicht mehr, jetzt heißt es BER", sagte ein Flughafensprecher am Sonntag.

Bisher konnten Fluggäste entweder im südlichen Schönefeld (SXF) landen oder im Berliner Norden am Flughafen Tegel (TXL), der demnächst schließt. Nächstes Wochenende soll nun der neue Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg (BER) öffnen.

Wegen Planungsfehlern, Technikproblemen und Baumängeln war die Eröffnung seit Baubeginn sechsmal verschoben worden. Der bisherige Standort Schönefeld verliert nun seinen Status als eigenständiger Flughafen und wird als Terminal 5 Bestandteil des neuen Hauptstadt-Airports.

Auf dem Dach des Flughafengebäudes Schönefeld sollte am Abend der neue Schriftzug "BER Terminal 5" eingeweiht werden. In den Buchungssystemen werden die Kürzel entsprechend geändert. Der Flughafen Tegel (TXL) soll dann am 8. November schließen./maa/kil/DP/he