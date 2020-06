ROUNDUP: Nordwestlandebahn am Frankfurter Flughafen im Juli wieder in Betrieb

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wegen des wieder anziehenden Flugverkehrs soll im Juli die Landebahn Nordwest am Frankfurter Flughafen wieder in Betrieb genommen werden. Prognosen deuteten darauf hin, dass sich der Flugverkehr in dem Monat erhöhen werde, teilte ein Sprecher der Deutschen Flugsicherung (DFS) am Donnerstag mit. Nach Angaben des Flughafenbetreibers Fraport soll die Nordwestlandebahn deshalb vom 8. Juli an wieder eröffnet werden.

Es habe bereits eine deutliche Zunahme der Bewegungen am Frankfurter Flughafen gegenüber den Monaten April und Mai gegeben, erklärte Fraport. Die Nutzung der Piste sei für einen flüssigen Flugverkehr notwendig. Zunächst hatte die "Frankfurter Rundschau" berichtet. Wegen des geringen Verkehrsaufkommens in der Corona-Krise war die Nordwestlandebahn vorübergehend als Flugzeugparkplatz genutzt worden./dba/DP/mis