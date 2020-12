ROUNDUP: Ökonomen-Stimmen zu den geldpolitischen Beschlüssen der EZB

FRANKFURT (dpa-AFX) - Europas Währungshüter haben den Schutzwall gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie erhöht. Die Europäische Zentralbank (EZB) weitete am Donnerstag ihr Notkaufprogramm für Anleihen (PEPP) deutlich um 500 Milliarden auf 1,85 Billionen aus. Die Laufzeit wird um neun Monate bis mindestens Ende März 2022 verlängert. Auch andere Maßnahmen der Notenbank wurden angesichts der Pandemielage verschärft.

Ökonomen zu den Entscheidungen der EZB:

Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank

"Die EZB hat mit Ihrem Maßnahmenpaket fast eine Punktlandung hingelegt. Die Übertragung der günstigen Liquiditätskonditionen auf die bereits laufenden Programme ging über die Markterwartungen hinaus, dafür blieb die Notenbank beim Thema der künftigen Ausnutzung der Anleihekaufprogramme etwas verhalten. In der Summe sind die Markterwartungen getroffen worden. Durch die Ausdehnung der Anleihekäufe bis 2022 und Reinvestitionen bis 2023 verhindert die EZB, dass es frühzeitig zu einer Ausstiegsdiskussion kommt. Wenngleich die Aktienmärkte sich anfänglich etwas enttäuscht zeigten, sollte diese Reaktion nicht langlebig sein. Die Geldpolitik bleibt im Krisenmodus, das Zinsniveau bleibt am Boden festgenagelt."

Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank

"Mit ihrem heute um 500 Milliarden Euro aufgestockten Anleihekaufprogramm dürfte die EZB auch im kommenden Jahr faktisch die gesamten Haushaltsdefizite der Euroländer finanzieren. Die Finanzmärkte bleiben sediert, zumal die EZB ihre Geldpolitik Mitte 2022 erneut lockern dürfte. (...) Wir erwarten, dass die EZB nach dem Auslaufen des PEPP-Kaufprogramms im Frühjahr 2022 das monatliche Volumen des normalen APP-Kaufprogramms erhöht - und zwar von 20 Milliarden auf 30 bis 40 Milliarden Euro pro Monat."

Thomas Gitzel, Chefvolkswirt VP Bank

"Der Start in das Jahr 2021 wird für die gesamte Eurozone äußerst holprig ausfallen. Die EZB handelt, um ihren Teil zur Krisenbewältigung beizusteuern. Das Ende der Fahnenstange ist dabei noch nicht erreicht. Christine Lagarde wird auch im kommenden Jahr geldpolitischen Beistand leisten."

Friedrich Heinemann, Leiter Öffentliche Finanzwirtschaft beim ZEW

"Die EZB läuft zunehmend Gefahr, mit ihren massiven Staatsanleihekäufen und der nun erfolgten Laufzeitverlängerung jedes Maß zu verlieren. Wenn sogar zehnjährige griechische Staatsanleihen trotz anhaltender Überschuldung des Landes nur noch eine Rendite von 0,6 Prozent aufweisen, dann ist dies eindeutig eine Übertreibung. Es ist zwar richtig, dass die EZB in der Krise exzessive Zinsaufschläge verhindert. Die fast völlige Einebnung der Renditen für Staatsanleihen in der Eurozone geht inzwischen jedoch über ein nachvollziehbares Ausmaß hinaus."

Christoph Kutt, Leiter Zinsstrategie DZ Bank

"Das Maßnahmenpaket erscheint ausgewogen und adäquat - länger, aber nicht mehr vom 'süßen Gift'. Mit der breiten Anpassung kauft die EZB Zeit und signalisiert langfristige Sicherheit und stabile Finanzierungsbedingungen. Die Zinsen und Renditen bleiben niedrig. Genau das, was vor allem die hochverschuldeten Staaten in Südeuropa brauchen."

Christian Lips, Chefvolkswirt NordLB

"Die EZB hat auf ihrer heutigen Sitzung wie erwartet ein neues Maßnahmenbündel beschlossen. Mit der zeitlichen und volumenmäßigen Ausweitung des PEPP, der Neukalibrierung der TLTROs und weiteren ergänzenden Maßnahmen werden die erprobten Krisenmaßnahmen zeitlich deutlich verlängert. Damit begegnet sie den Belastungen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung infolge der zweiten Infektionswelle. Die EZB stemmt sich gegen die Krise und signalisiert, dass sich hieran während der Pandemie auch nichts ändern wird. Eine Beschleunigung des expansiven Kurses erachten die Währungshüter aber offenbar auch nicht als geboten. Die Marktreaktionen hielten sich dementsprechend in Grenzen."

Ulrich Wortberg, Analyst Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)

"Die Europäische Zentralbank sieht die Risiken für die Konjunkturentwicklung klar nach unten gerichtet. Sie verbindet die wirtschaftlichen Perspektiven eng mit dem Corona-Infektionsgeschehen. Die Geldpolitik wurde weiter gelockert, um den negativen Auswirkungen der Pandemie entgegenzuwirken. Zu größeren Überraschungen ist es dabei nicht gekommen, nachdem bereits auf der letzten EZB-Ratssitzung die Tür für zusätzliche Maßnahmen weit geöffnet wurde."

Uwe Burkert, Chefvolkswirt Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)

"Insgesamt hat die EZB ihre Entscheidung unter das Motto gestellt, 'low for longer, but not lower for longer'. Angesichts der Pandemie-Folgen für Wirtschaft und Konjunktur ist das gerechtfertigt und war auch im Großen und Ganzen nach den vorhergehenden Andeutungen der EZB erwartet worden. Die Konjunktur wird es stützen. Aber man wird sehen, ob damit schon der Höhenflug des Euro am Devisenmarkt gestoppt wird. Der eine oder andere dürfe mehr erwartet haben. Möglicherweise wird man bei der EZB doch nochmal über eine Leitzinssenkung nachdenken müssen."/jsl/bgf/men