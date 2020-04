ROUNDUP/Präsidentenwahl in Polen: PiS will Abstimmung nur per Brief

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polens nationalkonservative Regierungspartei PiS will die für den 10. Mai geplante Präsidentenwahl wegen der Corona-Pandemie ausschließlich als Briefwahl abhalten. Eine entsprechende Änderung eines Gesetzentwurfes, mit dem die Briefwahl zunächst nur als Option eingeführt werden sollte, brachte die PiS-Fraktion nach Angaben der Nachrichtenagentur PAP am Freitag ins Parlament ein. Zuvor hatte Vize-Regierungschef Jaroslaw Gowin vorgeschlagen, die Wahl um zwei Jahre zu verschieben und die Amtszeit von Präsident Andrzej Duda um diesen Zeitraum zu verlängern.

Seit drei Wochen ist das öffentliche Leben in Polen durch Schutzmaßnahmen gegen eine Ausbreitung des Coronavirus stillgelegt. Die Opposition fordert die Verlegung der Wahl. Bislang sperrt sich die PiS dagegen. Der von ihr gestellte Amtsinhaber Duda führt in allen Umfragen.

Doch offenbar bröckelt die Einheit des Regierungslagers in dieser Frage. "Die Wahl kann am 10. Mai nicht stattfinden. Das ergibt sich klar aus den medizinischen Daten", sagte Vize-Ministerpräsident Gowin am Rande der Parlamentssitzung. Die Coronavirus-Pandemie stelle eine zu große Gefährdung für die Wähler dar. Eine Lösung könne darin bestehen, mit einer Verfassungsänderung Duda eine längere Amtszeit einzuräumen - unter der Voraussetzung, dass dieser in zwei Jahren auf eine erneute Kandidatur verzichte.

Gowin vertritt die konservative Gruppierung Porozumenie (Verständigung), die sich der PiS in einem Bündnis angeschlossen hat. Deren Abgeordnete wollen offenbar nicht mitziehen bei dem Vorhaben, die Wahl um jeden Preis im Mai abzuhalten. PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski betonte am Freitag, er halte eine Verschiebung für verfassungswidrig. "Laut Verfassung muss die Wahl jetzt stattfinden, es sei denn, der Ausnahmezustand wird verhängt", sagte Kaczynski dem öffentlich-rechtlichen Radiosender Jedynka. Die Voraussetzungen dafür seien aber nicht gegeben./dhe/DP/fba