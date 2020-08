ROUNDUP: Regierung schließt verschärfte Corona-Maßnahmen in Paris nicht aus

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Regierung schließt strengere Maßnahmen wie das frühere Schließen von Bars im Kampf gegen das Coronavirus in Paris nicht aus. "Die Lage im Großraum Paris beschäftigt uns", sagte Regierungssprecher Gabriel Attal nach der Regierungssitzung unter Vorsitz von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Mittwoch. Dort zirkuliere das Virus erheblich. Zuletzt hatte Frankreichs zweitgrößte Stadt Marseille seine Maßnahmen verschärft und eine generelle Maskenpflicht veranlasst. Außerdem müssen Bars, Restaurants und Geschäfte um 23 Uhr schließen.

"Nichts ist prinzipiell ausgeschlossen", sagte Attal mit Blick auf verschärfte Maßnahmen in der Hauptstadt. Präfekten und Abgeordnete stünden in ständigem Kontakt, um mögliche neue Maßnahmen vorzubereiten. Im Département Bouches-du-Rhône, in dem Marseille liegt, ist die Zahl der Neuinfektionen zuletzt wieder stark gestiegen. Für die Region Provence-Alpes-Côte d'Azur wie auch für den Großraum Paris gilt eine Reisewarnung der Bundesregierung.

Gut eine Woche vor Schulanfang hat sich Frankreichs Premier Jean Castex außerdem gegen die kostenlose Bereitstellung von Schutzmasken für alle Schüler ausgesprochen. Masken seien generell nicht kostenlos, sagte er dem Radiosender France Inter. Es gebe zwei Fälle, in welchen der Staat die Kosten für die Schutzmasken trage. Wer aus medizinischen Gründen besonders anfällig für das Virus sei, könne sich Masken verschreiben lassen. Außerdem würden bedürftigen Familien Schutzmasken zur Verfügung gestellt. Die französische Post habe bereits 50 Millionen Masken an neun Millionen Bedürftige verschickt.

In Frankreich gibt es seit Wochen eine Debatte über die kostenlose Bereitstellung von Schutzmasken vor allem für Schüler. Zum Schulanfang kommende Woche gilt in den Schulen eine Maskenpflicht für Kinder ab elf Jahren. Eltern- und Verbraucherorganisationen sowie Oppositionspolitiker hatten kritisiert, dass die Maskenpflicht für Schüler für einige Familien eine finanzielle Belastung sei./ari/DP/mis