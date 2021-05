ROUNDUP: Ryanair-Chef vermutet KGB-Agenten an Bord von umgeleiteter Maschine

DUBLIN (dpa-AFX) - An Bord der Ryanair -Maschine, die von belarussischen Behörden zur Landung gezwungen wurde, waren nach Ansicht von Unternehmenschef Michael O'Leary auch Agenten des Geheimdienstes KGB. "Es wirkt, dass es die Absicht der Behörden war, einen Journalisten und seine Reisebegleiterin (aus dem Flugzeug) zu entfernen", sagte der Chef der irischen Billigfluglinie am Montag dem irischen Radiosender Newstalk. "Wir vermuten, dass auch einige KGB-Agenten am Flughafen (in Minsk) abgeladen wurden." O'Leary sagte, es handle sich um einen "Fall von staatlich unterstützter Entführung, (...) staatlich unterstützter Piraterie".

Ryanair verurteilte die "rechtswidrigen Handlungen der belarussischen Behörden" als "Akt der Luftpiraterie". "Dies wird jetzt von den EU-Sicherheitsbehörden und der Nato behandelt", teilte das Unternehmen mit. Ryanair arbeite mit der EU und dem Verteidigungsbündnis zusammen. "Aus Sicherheitsgründen können wir keine weiteren Kommentare abgeben", betonte die Airline.

O'Leary lobte die Besatzung für ihren "phänomenalen Job". Der Vorfall sei "sehr beängstigend" gewesen, für Personal und Passagiere, die stundenlang von Bewaffneten festgehalten worden seien. Der irische Außenminister Simon Coveney forderte die EU zu einer "sehr deutlichen Antwort" auf. Die Führung von Belarus besitze keine demokratische Legitimität und verhalte sich wie eine Diktatur, sagte Coveney dem Sender RTÉ./bvi/DP/fba