ROUNDUP: SAF-Holland schluckt Vertriebspartner in Großbritannien - Aktie schwach

BESSENBACH (dpa-AFX) - Mit einer Übernahme will der Lkw-Zulieferer SAF-Holland sein Geschäft in Großbritannien und Irland stärken. Das SDax -Unternehmen kauft den Transport-Spezialisten IMS Limited mit Sitz im englischen Shepshed und legt dafür einen Preis im unteren einstelligen Millionen-Euro-Bereich auf den Tisch. An der Börse sorgte die Nachricht am Donnerstagvormittag für wenig Bewegung. Die Papiere von SAF-Holland verloren im schwächelnden SDax 0,8 Prozent.

Mit der Übernahme will das Unternehmen seine Marktposition in Großbritannien und Irland festigen, der Marktanteil in der Region soll ausgebaut werden. Hierzu biete der etablierte Kundenstamm der IMS Limited eine "ideale Ausgangsbasis", sagte SAF-Chef Alexander Geis. Die neue britische Tochter soll ab April in der Bilanz berücksichtigt werden, wie SAF-Holland am Mittwochabend in Bessenbach mitteilte. Verkäufer des Unternehmens ist die IMS Group, ein bisheriger Exklusiv-Vertriebspartner.

Die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika ist für SAF-Holland im vergangenen Jahr ein Stück weit wichtiger geworden. Ihr Beitrag am Gesamtumsatz kletterte leicht auf knapp 59 Prozent. Auf dem britischen Markt ist SAF-Holland seit 2018 direkt mit seiner Tochter Axscend vertreten.

Das zugekaufte Unternehmen IMS Limited beschäftigt 19 Mitarbeiter und vertreibt bereits zwei Marken von SAF-Holland. Mit der Übernahme könnten Kunden einheitlich angesprochen werden, hieß es. Zudem will das Unternehmen das besonders profitable Wartungsgeschäft ausweiten.

SAF-Holland beschäftigt weltweit rund 3600 Mitarbeiter. Das Unternehmen stellt unter anderem Achsen und Fahrwerksysteme sowie Sattelkupplungen und Stützwinden für Lastwagen und Anhänger her./jcf/ngu/mis