ROUNDUP: Schäuble erwartet konkrete Angaben zu europäischem Wiederaufbauplan

BERLIN (dpa-AFX) - Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble erwartet von der Sondersitzung der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung genaueren Aufschluss über die Ausgestaltung des europäischen Wiederaufbauplans. "Bei der Befragung des deutschen und französischen Finanzministers muss es so kurz vor dem Gipfel des Europäischen Rats darum gehen, für welche konkreten Maßnahmen die immensen finanziellen Mittel genutzt werden sollen, um Europa innovativer zu machen", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Und es gehe darum, "wie wir dabei gleichzeitig unserer Verantwortung für die nachfolgenden Generationen gerecht werden können, ökologisch, aber auch finanzpolitisch".

Die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung wird an diesem Mittwoch per Videokonferenz tagen. Den jeweils 50 Abgeordneten des Bundestags und der Nationalversammlung werden die Finanzminister beider Länder, Olaf Scholz (SPD) und Bruno Le Maire, Rede und Antwort stehen. Vor Pfingsten hatten die Abgeordneten die Innenminister Horst Seehofer (CSU) und Christophe Castaner befragt. "Die bilaterale Anhörung der Innenminister in der letzten Sitzungswoche hat das Potenzial dieser weltweit einmaligen Zusammenarbeit zweier nationaler Parlamente eindrucksvoll gezeigt", sagte Schäuble.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Präsident Emmanuel Macron hatten einen Hilfsfonds in Höhe von 500 Milliarden Euro vorgeschlagen, um die europäische Wirtschaft aus der Corona-Krise zu bringen. Kritiker in der EU lehnen einen solchen Fonds ab, weil das Geld in Form von nicht zurück zu zahlenden Zuschüssen vergeben werden soll. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen präsentierte anschließend einen Wiederaufbauplan im Wert von 750 Milliarden Euro. Dieser soll auf Kredit finanziert und bis 2058 abbezahlt werden.

Schäuble betonte, Macrons und Merkels gemeinsame Initiative sei überfällig und für den Wiederaufbauplan der EU-Kommission von großer Bedeutung gewesen. "Wenn die beiden größten Mitgliedsstaaten sich auf einen gemeinsamen Weg einigen, wird es gelingen, die anderen zu überzeugen, und wächst die Chance, die Corona-Krise tatsächlich dafür zu nutzen, die EU substanziell voranzubringen. Mit der kurzfristig anberaumten zweiten Sondersitzung "unterstreichen Bundestag und Assemblée Nationale ihren Willen, diese notwendigen Reformschritte parlamentarisch zu begleiten - nicht jeder für sich, sondern im engen Austausch untereinander."

Der Vorsitzende der Deutsch-Französischen Parlamentariergruppe, Andreas Jung (CDU), sagte der dpa: "Es geht uns darum, den starken Aufschlag von Angela Merkel und Emmanuel Macron für einen europäischen Aufbaufonds parlamentarisch zu erden. Wir brauchen dringend deutsch-französische Impulse für Europa - und in der EU geht hier wegen unserer Budgethoheit nichts ohne die nationalen Parlamente." Auch mit Blick auf den Vorschlag der EU-Kommission sei die gemeinsame Debatte deutscher und französischer Abgeordneter mit den Finanzministern beider Länder notwendig: "Das Programm muss konsequent und verbindlich auf nachhaltiges Wachstum in ganz Europa ausgerichtet werden."/sk/DP/eas