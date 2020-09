ROUNDUP/Schweinepest: Auch Japan stoppt Einfuhren aus Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) - Wegen der Schweinepest in Deutschland hat nach Angaben der Bundesregierung nach China und Südkorea nun auch Japan deutsche Schweinefleisch-Einfuhren verboten. Das teilte das Agrarministerium am Montag in Berlin mit. Mit den Regierungen dieser Länder sei man weiterhin im Gespräch, um Regionalisierungs-Vereinbarungen zu erreichen. Dies zielt darauf, Einfuhrstopps wegen der Schweinepest nur auf Betriebe aus betroffenen deutschen Regionen zu beschränken - und nicht für ganz Deutschland einzuführen. So ist es auch in der EU geregelt, in die rund 70 Prozent der Schweinefleisch-Exporte gehen.

Auch Brasilien hat die Einfuhr von Schweinefleisch aus Deutschland ausgesetzt. Dies bestätigte das Landwirtschaftsministerium in der Hauptstadt Brasília am Montag der Deutschen Presse-Agentur. In einem Schreiben habe man von den Gesundheitsbehörden in Deutschland detaillierte Informationen über Sicherheitsmaßnahmen angefordert, die von deutschen Betrieben getroffen werden. Auch Argentinien hat den Import von Schweinefleisch aus Deutschland bereits gestoppt.

Generell kommt seit Bekanntwerden des ersten Schweinepest-Falles in Brandenburg Ende vergangenen Woche auch bereits ein "faktischer Exportstopp" für die meisten Zielländer außerhalb der EU zum Tragen. Hintergrund ist, dass in Ausfuhrzertifikaten nun nicht mehr angegeben könne, dass Deutschland "Schweinepest-frei" ist, wie das Ministerium erläuterte. Weitere Fälle der für Menschen ungefährlichen Tierseuche über den Fund eines toten Wildschweins in Brandenburg hinaus gibt es demnach bundesweit vorerst nicht./sam/mfa/DP/nas