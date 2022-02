ROUNDUP: Teamviewer will eigene Anteile zurückkaufen - Aktie steigt stark

GÖPPINGEN (dpa-AFX) - Der am Finanzmarkt unter Druck stehende Softwareanbieter Teamviewer will mit einem umfangreichen Rückkauf eigener Anteile den zuletzt stark gesunkenen Aktienkurs stützen. Das Programm habe ein Volumen von bis zu 300 Millionen Euro oder maximal 20 Millionen Aktien, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Göppingen mit. Das entspreche knapp zehn Prozent aller Aktien. Über diesen Schritt war zuletzt spekuliert worden, nachdem Teamwiewer dies bei der Vorlage der Eckdaten für das vergangene Jahr vor drei Wochen angedeutet hatte. Das Volumen fiel aber höher als von Experten erwartet aus.

Im laufenden Jahr rechnet das seit 2019 im MDax gelistete Unternehmen mit einem etwas langsameren Wachstum als zuletzt sowie einer weiter sinkenden Marge. An der Börse spielte das aber zunächst keine Rolle - die Aktie legte in den ersten Handelsminuten deutlich zu. Der Kurs der Aktie zog im frühen Handel um bis zu 15 Prozent auf 15,35 Euro an.

Damit setzte das Papier seinen jüngsten Erholungskurs vor. Seit der Vorlage der Eckdaten und der Andeutung eines möglichen Aktienrückkaufs zog der Kurs um fast ein Drittel an. Trotz der jüngsten Kursgewinne liegt die Aktie aber immer noch rund 70 Prozent unter dem Rekordhoch aus dem Sommer 2020 und circa 40 Prozent unter dem Ausgabepreis. Gründe für den Kursrückgang sind unter anderem die Sorgen über das Wachstum des Unternehmens sowie die hohen Kosten, die unter anderem auf teures Sportsponsoring wie das von Manchester United und das Formel-1-Team von Mercedes zurückgehen.

Start des Aktienrückkaufs, der aus liquiden Mitteln finanziert wird, soll am 3. Februar sein. Bis Ende des Jahres soll das Programm abgeschlossen sein. "Die zurückgekauften Aktien sollen größtenteils eingezogen werden", hieß es in der Mitteilung. Der Aktienrückkauf sei wegen der guten Finanzlage möglich. Eine Dividende sei derzeit aber nicht geplant.

Der Konzern geht im laufenden Jahr derweil von einer weiter sinkenden Profitabilität aus. Die Marge gemessen am Anteil des um Sondereffekte bereinigten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) an den sogenannten Billings werde zwischen 45 und 47 Prozent erwartet. Damit würde der Wert 2022 im besten Fall stagnieren. 2021 war die Marge - wie bereits bekannt - um zehn Prozentpunkte auf 47 Prozent gefallen. Von Bloomberg befragte Experten haben bisher jedoch einen noch stärkeren Rückgang auf dem Zettel. Mittelfristig will Teamviewer die Marge wieder steigern.

Beim Blick auf das Wachstum rechnet der Konzern tendenziell mit einem etwas langsameren Tempo als zuletzt. So werde das Volumen der sogenannten Billings zwischen 630 Millionen Euro und 650 Millionen Euro erwartet. Das wäre ein Plus von maximal knapp 19 Prozent. 2021 zogen die Billings - wie bereits bekannt - um 19 Prozent auf 548 Millionen Euro an. Die Billings sind die in einem Zeitraum in Rechnung gestellten Umsätze der kommenden zwölf Monate.

Beim Umsatz geht Teamviewer von einem Anstieg um bis zu 16 Prozent auf 580 Millionen Euro aus. 2021 war der Erlös um zehn Prozent auf 501 Millionen Euro gestiegen. Der Umsatz fällt wegen der noch anhaltenden Umstellung auf Laufzeitverträge niedriger aus als die Billings. Der Konzern peilt mittelfristig bei den Billings einen Anstieg im Bereich von bis zu knapp ein Fünftel an. Die Erlöse sollen ein Wachstum im mittleren Zehn-Prozent-Bereich vorweisen. Die Ziele des Unternehmens für die in Rechnung gestellten Umsätze und verbuchten Erlöse liegen im Rahmen der Analystenerwartungen.

Größter Anteilseigner des derzeit mit rund drei Milliarden Euro bewerteten Unternehmen der Finanzinvestor Permira, der noch knapp ein Fünftel der Aktien hält. Dieser hatte Teamviewer 2014 für rund 870 Millionen Euro gekauft und dann im Herbst 2019 an die Börse gebracht. Beim größten deutschen Tech-Börsengang seit dem Platzen der Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende konnte der Investor 2,2 Milliarden Euro erlösen. Durch Anteilsverkäufe am Markt konnte Permira rund weitere drei Milliarden Euro erlösen./zb/ngu/mis