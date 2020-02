ROUNDUP: Telekom-Deutschland-Chef Wössner geht zu Compugroup

KOBLENZ (dpa-AFX) - Der bisherige Deutschland-Chef der Deutschen Telekom Dirk Wössner wird künftig den auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierten Softwareanbieter Compugroup leiten. Der derzeitige Vorstandschef und Unternehmensgründer Frank Gotthardt wechsele nach 33 Jahren an die Spitze des Aufsichtsrats, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Koblenz mit. Der Wechsel solle spätestens zum 01.01.2021 stattfinden

Zuvor hatte die Telekom bekanntgegeben, Wössner werde das Unternehmen zum Ende des Jahres verlassen. Er habe dem Aufsichtsrat mitgeteilt, seinen Ende 2020 auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Wössner gehörte seit Anfang 2018 zum Vorstand des Bonner Konzerns. Wer sein Nachfolger werden soll, ist nach Angaben der Telekom noch nicht geklärt./he