ROUNDUP: Tierbedarf-Onlinehändler Zooplus hebt Jahresprognose erneut an

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Tierbedarf-Onlinehändler Zooplus hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr wegen einer deutlichen Steigerung der operativen Profitabilität erneut angehoben. Für 2020 rechnet das Unternehmen sowohl beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) als auch beim Umsatzwachstum nun mit einer weiteren Steigerung, wie Zooplus am Dienstagabend bei der Vorlage vorläufiger Zahlen für das erste Halbjahr in München mitteilte. Am Kapitalmarkt kamen die Nachrichten gut an. Die im SDax notierte Aktie stieg in den ersten Minuten bis zu knapp sieben Prozent; zuletzt legten sie noch vier Prozent auf 147 Euro zu.

Besonders der operative Gewinn soll im Vergleich zum Vorjahr kräftig steigen. Die Prognose für das Ebitda hob der Vorstand auf mindestens 40 Millionen Euro, nachdem der Konzern zuvor mindestens 20 Millionen Euro erwartet hatte. Dies wäre mehr als dreimal so viel wie im Geschäftsjahr 2019, als Zooplus 12 Millionen Euro operativen Gewinn erzielen konnte. Beim Umsatz traut sich das Unternehmen nun ein Wachstum von knapp 16 Prozent auf 1,765 Milliarden Euro zu, das ist rund ein Prozentpunkt Wachstum mehr als noch zur Mai-Prognose.

Das Management begründete die erneut angehobene Prognose mit einer "sehr guten Geschäftsentwicklung". Unternehmenschef Cornelius Patt verwies darauf, dass Zooplus in allen Märkten gut durch das Corona-bedingt anspruchsvolle erste Halbjahr gekommen sei. Außerdem verdeutliche die aktuelle Sondersituation die Stärken des Geschäftsmodells von Zooplus.

Auch der Blick auf den Börsenkurs dürfte den Vorstand des Tierbedarfshändlers zufrieden stellen. Doch trotz einer Rallye der Zooplus-Papiere seit Jahresbeginn von über 70 Prozent ging der Corona-Einbruch an den weltweiten Aktienmärkten auch an den Münchnern nicht spurlos vorbei. Zwischen Anfang und Mitte März fiel die Bewertung der Anteilsscheine von rund 108 Euro auf rund 65 Euro ab, erholte sich dann aber sehr schnell wieder. Von ihrem Rekordhoch im Jahr 2017 bei etwas mehr als 200 Euro sind die Papiere jedoch noch weit entfernt.

Auch Marktbeobachter zeigten sich zufrieden. Die erhöhten Jahresziele lägen über seinen Erwartungen, hieß es von Volker Bosse, Analyst der Baader Bank, die Papiere gehörten daher zu seinen Favoriten im Sektor. Das höhere Ziel für den operativen Gewinn (Ebitda) würde bedeuten, dass das Unternehmen diese Kennziffer von 2019 bis 2020 nahezu vervierfacht, hieß es weiter. Bosse behielt daher seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 170 Euro bei.

Nach vorläufigen Zahlen lag das Umsatzwachstum im ersten Halbjahr den Angaben zufolge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwischen 18 und 19 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) liege zwischen 25 und 30 Millionen Euro, nach 4,5 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Die ausführlichen Zahlen für das zweite Quartal und das erste Halbjahr will Zooplus am 18. August veröffentlichen./ssc/men/zb