ROUNDUP/Topathleten plagen Finanzsorgen: 6 Millionen Euro Umsatzverlust

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands Spitzenathleten plagen in der Corona-Krise gravierende finanzielle Sorgen. Mit einem Umsatzverlust von rund sechs Millionen Euro in diesem Jahr trifft es die aktuell 466 Mitglieder der Olympia- und Paralympics-Kader laut einer am Mittwoch veröffentlichten Studie der Deutschen Sporthochschule Köln am härtesten. Ihre monatlichen Einnahmen werden auf 1287 Euro und damit um 25 Prozent zurückgehen.

Insgesamt sind die Bruttoeinnahmen bei Nachwuchs- und Topathleten im Vergleich zu 2019 im Schnitt um 335 Euro pro Monat (minus 17 Prozent) gesunken, heißt es in der von der Deutschen Sporthilfe und dem Bundesinstitut für Sportwissenschaften in Auftrag gegebenen Befragung.

"Die Umfrage reiht sich als wertvolle Ergänzung ein in die immer deutlicher hervortretenden Erkenntnisse über die aktuellen und konkreten Bedrohungen für die Vielfalt Sportdeutschlands", sagte Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes. "Wir machen uns ernsthafte Sorgen um die Athleten von Team Deutschland ebenso wie um den leistungssportlichen Nachwuchs."

Für 2021 gehen die Medaillenhoffnungen für die Olympischen Spiele und die Paralympics 2021 in Tokio sowie 2022 in Peking im Schnitt laut der Befragung von einem zusätzlichen Einnahmerückgang um weitere 600 Euro pro Monat aus. Über 12 Monate seien dies Mindereinnahmen von 22 700 Euro pro Athlet beziehungsweise knapp 10,6 Millionen Euro für die gesamte Athletengruppe im Vergleich zu 2019, hieß es.

Besonders bei den Einnahmen aus dem Wettkampfbetrieb wie Antritts- und Preisgelder beklagten 32 Prozent aller Kaderathleten einen Einnahmenrückgang. Dies gelte sogar für 46 Prozent der Olympia- und Paralympics-Kader. Die Einkünfte aus Sponsorenverträgen reduzierten sich laut Studie für 22 Prozent aller Kaderathleten beziehungsweise für 38 Prozent der Olympia- und Paralympics-Kader.

"Die Ergebnisse der Studie sind besorgniserregend. Wir dürfen nicht zulassen, dass Sportler in die Situation geraten, ihre Lebenshaltungskosten nicht decken zu können", sagte Max Hartung, Präsident der Vereinigung "Athleten Deutschland". Die Pandemie treffe die Sportler mehrfach. "Durch die Wettkampfabsagen verlieren sie sportliche Perspektive, Einkommensmöglichkeiten und ihre wichtigsten Bühnen, während Sponsoren aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Unwägbarkeiten ihre Budgets zusammenstreichen", erklärte Hartung. "Deshalb möchte ich die Partner des Sports aufrufen: Bleiben Sie am Ball!"/ac/DP/nas