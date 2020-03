ROUNDUP: Trump besucht durch Tornado zerstörte Gebiete im US-Staat Tennessee

NASHVILLE/WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat am Freitag die von einem tödlichen Tornado heimgesuchten Gebiete im Bundesstaat Tennessee besucht. Der Wirbelsturm hatte dort am Dienstag schwere Schäden angerichtet und mindestens 24 Menschen das Leben gekostet. Trump sagte, einige Menschen hätten alles verloren. Er habe umgehend finanzielle Unterstützung des Bundes freigegeben. Die Größenordnung hänge davon ab, was der Staat am Ende tatsächlich an Hilfe brauche. Der Gouverneur von Tennessee, Bill Lee, sagte: "Das war eine schmerzhafte und tragische Woche für unseren Staat." Er betonte zugleich, Tennessee werde die Katastrophe überwinden.

Der örtliche Katastrophenschutz hatte erklärt, bei rund 70 000 Menschen in der Stadt Nashville und in angrenzenden Gebieten sei der Strom ausgefallen. Viele Häuser, Gebäude, aber auch Straßen und Brücken wurden schwer beschädigt.

Trump überflog am Freitag zunächst mit dem Helikopter die verwüsteten Gebiete und besuchte dann eine Nachbarschaft in der kleinen Stadt Cookeville östlich von Nashville, wo allein in einem Straßenzug mehrere Menschen durch den Sturm ums Leben gekommen waren. Häuser lagen dort komplett in Trümmern. Zwischen Schutt und zerstörten Autos waren die Überbleibsel von Haushaltsgegenständen zu sehen.

Der Bürgermeister von Cookeville, Ricky Shelton, sagte mit Blick auf die Zerstörung: "Dies ist ein Kriegsgebiet." Trumps Besuch zeige die Anteilnahme der Regierung und die Unterstützung aus anderen Teilen des Landes.

Trump wollte bei seinem Besuch auch mit Familien sprechen, die durch den Sturm Angehörige oder ihr Zuhause verloren hatten. Mit Blick auf die Betroffenen sagte er: "Ich liebe sie. Ich liebe sie sehr. Das ist der Grund, warum ich hier bin." Er habe bereits vorher kommen wollen, aus Rücksicht auf die Suche nach weiteren Opfern aber noch etwas damit gewartet.

Der Präsident ist in der Vergangenheit nach Naturkatastrophen regelmäßig in betroffene Gebiete gereist, um mit Helfern, Behördenvertretern und Opfern zu reden. Derzeit steckt Trump im Vor-Wahlkampf für die Präsidentschaftswahl Anfang November. Bei seinem Besuch in Cookeville trug er eine rote Kappe mit seinem Wahlkampfmotto: "Keep America Great." (in etwa: Sorgt dafür, dass Amerika großartig bleibt.) Der Tornado hatte Tennessee am "Super Tuesday" getroffen, dem wichtigsten Tag der US-Vorwahlen mit Abstimmungen in 14 Bundesstaaten, darunter Tennessee./jac/DP/fba