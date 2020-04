ROUNDUP: US-Regierung prüft Einreiseverbot für Brasilien

WASHINGTON (dpa-AFX) - Angesichts der Corona-Epidemie in Brasilien prüft die US-Regierung das Verhängen eines Einreiseverbots für Menschen aus dem südamerikanischen Land. Eine solche Maßnahme werde derzeit ernsthaft erwogen, sagte US-Präsident Donald Trump am Dienstag im Weißen Haus bei einem Treffen mit dem Gouverneur des Bundesstaates Florida, Ron DeSantis.

Florida hat traditionell viele Flug- und Geschäftsverbindungen mit den Ländern Südamerikas. Auch eine brasilianischen Delegation war mit Präsident Jair Bolsonaro im März in die Vereinigten Staaten gereist und hatte dort Präsident Donald Trump in dessen Ressort in Mar-a-Lago zum Abendessen getroffen. Bei mehr als einem Dutzend Delegationsmitgliedern wurde danach Sars-CoV-2 nachgewiesen.

DeSantis, der ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet worden war, sagte, es sei vielleicht auch möglich, Passagiere vor ihrem Abflug in die USA mit Hilfe von Schnelltests auf das Coronavirus zu testen.

In Brasilien gab es der US-Universität Johns Hopkins zufolge bis Dienstagmittag (Ortszeit) gut 67 000 bestätigte Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 und etwa 4600 Todesfälle./jbz/DP/he