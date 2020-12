ROUNDUP: US-Vizepräsident Pence gegen Corona geimpft

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der amtierende US-Vizepräsident Mike Pence hat sich gemeinsam mit seiner Frau Karen vor laufenden Kameras gegen das Coronavirus impfen lassen. "Ich habe nichts gemerkt", sagte Pence am Freitag in einer Ansprache, unmittelbar nachdem ihm der Impfstoff verabreicht wurde. Es sei ein "medizinisches Wunder", dass der erste Corona-Impfstoff mittlerweile in Bundesstaaten quer durch das Land verabreicht werde.

Er und seine Frau hätten mit der eigenen Impfung das amerikanische Volk versichern wollen, dass der Impfstoff trotz der raschen Entwicklung sicher und effektiv sei. "Karen und ich hoffen, dass dieser Schritt heute eine Quelle der Zuversicht und des Trostes für das amerikanische Volk sein wird", sagte Pence.

Der oberste Gesundheitsbeamte der US-Regierung, Vizeadmiral Jerome Adams, ließ sich ebenfalls bei der Veranstaltung im Weißen Haus impfen.

Später teilte die Sprecherin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, auf Twitter mit, dass sie ebenfalls die Impfung erhalten habe. Pelosi ist 80 Jahre alt. Nach der US-Verfassung steht Pelosi in ihrem Amt an dritter Stelle in der Nachfolge des Präsidenten für den Fall des Todes, Rücktritts oder einer Amtsenthebung. Sollte der Vizepräsident als Vertreter des Präsidenten ausfallen, würde die Sprecherin des Repräsentantenhauses die Macht übernehmen.

Seit Montag werden in den USA Menschen mit dem Corona-Impfstoff der Unternehmen Pfizer und Biontech geimpft, der eine Notzulassung von der zuständigen Arzneimittelbehörde bekommen hat. Eine Zulassung des Corona-Impfstoffs des Pharmakonzerns Moderna wird in Kürze erwartet. In der Bevölkerung ist Skepsis gegenüber den Impfstoffen verbreitet./lkl/DP/fba