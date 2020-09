ROUNDUP: Weiterer leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit in den USA erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Lage am Arbeitsmarkt in den USA hat sich Analysten zufolge wegen der anhaltenden Corona-Pandemie erneut nur langsam verbessert. Die US-Regierung gibt am Freitag (14.30 Uhr MESZ) die Arbeitslosenquote für den Monat August bekannt. Analysten erwarteten, dass in dem Monat rund eine Million Stellen neu besetzt wurden. Die Arbeitslosenquote sollte demnach von 10,2 Prozent im Juli auf etwa 10 Prozent im August fallen. Damit verharrt sie auf einem historisch sehr hohen Niveau. Vor der Pandemie hatte die Quote in der größten Volkswirtschaft der Welt noch bei 3,5 Prozent gelegen.

Die Lage am Arbeitsmarkt bleibt trotz einer sich abzeichnenden wirtschaftlichen Erholung sehr gespannt. Gut 29 Millionen Menschen beziehen eine Form von Arbeitslosengeld, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. In der Woche bis einschließlich 29. August stellten demnach knapp 900 000 Menschen einen Neuantrag auf Arbeitslosenhilfe. Die Anträge spiegeln die kurzfristige Entwicklung des Arbeitsmarkts wider. Vor der Zuspitzung der Pandemie im März war die Zahl der Neuanträge nur sehr selten über 100 000 gestiegen.

Die Arbeitslosenquote war wegen der Corona-Krise, die weite Teile des Wirtschaftslebens stillegte, im April auf über 14 Prozent gestiegen, seither fällt sie wieder. Die anhaltende Pandemie lastet aber weiter auf der Wirtschaft: Im Schnitt werden in den USA täglich gut 40 000 Corona-Neuinfektionen gemeldet. In vielen Bundesstaaten gelten daher weiter Beschränkungen des Wirtschaftslebens, etwa für den Besuch von Restaurants und Bars. Deswegen sind etwa im Dienstleistungsbereich viele Stellen gestrichen und bislang nicht wieder besetzt worden.

US-Präsident Donald Trump, der sich am 3. November um eine zweite Amtszeit bewirbt, verspricht eine sehr rasche Erholung der Wirtschaft. Die meisten Analysten sehen das allerdings skeptischer.

Trumps Republikaner, die Demokraten und die Regierung wollen sich noch in diesem Monat auf ein weiteres Konjunkturpaket verständigen. Die Verhandlungen dazu waren vor der Sommerpause gescheitert. Der US-Kongress hat seit Beginn der Pandemie bereits Konjunkturpakete in Höhe von rund drei Billionen Dollar beschlossen. Das entspricht mehr als zehn Prozent der Wirtschaftsleistung des Landes.

In den USA gibt es nach Daten der Universität Johns Hopkins inzwischen gut 6,1 Millionen bestätigte Coronavirus-Infektionen und mehr als 186 000 damit verbundene Todesfälle./jbz/DP/zb