ROUNDUP/Wirecard: KPMG-Sonderprüfung dauert an - Bisher weiter keine Befunde

ASCHHEIM (dpa-AFX) - Der Dax -Konzern Wirecard verschiebt die Veröffentlichung einer nach Manipulationsvorwürfen angestoßenen Sonderprüfung der Bilanzen zum zweiten Mal. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG will ihre Ergebnisse demnach am kommenden Montag (27. April) übermitteln, wie der Zahlungsdienstleister am Mittwochabend in Aschheim bei München mitteilte.

Bisher sei bei der Sonderprüfung in allen vier relevanten Geschäftsbereichen nichts Substanzielles herausgekommen, das eine Korrektur der Bilanzen der Jahre 2016, 2017 und 2018 notwendig machen würde. Keinerlei Belege gab es demnach für die öffentlich erhobenen Vorwürfe der Bilanzmanipulation. Am Mittwochabend zog der Aktienkurs von Wirecard nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate etwas an.

Damit stellte Wirecard fest, dass sich für die Prüfer auch im viel kritisierten Drittpartner-Geschäft bisher "keine substanziellen Feststellungen" ergeben hätten, die Korrekturen an Jahresabschlüssen nötig gemacht hätten. Für das Geschäft in Indien, in Singapur und bei den Händlervorfinanzierungen hatte Wirecard bereits zuvor Entwarnung gegeben.

Im Drittpartner-Geschäft wickelt Wirecard über Partnerfirmen Zahlungen in Ländern ab, in denen das Unternehmen selbst keine oder noch keine eigene Lizenz dazu hat.

Wirecard wollte die Ergebnisse ursprünglich bis Ende März veröffentlichen, dann am 22. April. Der Fahrplan hat sich den Angaben zufolge unter anderem wegen der Corona-Krise verzögert. Seit Oktober durchleuchten die Experten von KPMG die Bücher der Aschheimer, regulärer Buchprüfer ist EY.

Die "Financial Times" hatte Wirecard im vergangenen Jahr in einer Serie von Berichten einerseits illegale Praktiken mit Scheinbuchungen und andererseits die Zurückhaltung wichtiger Informationen vorgeworfen. An der Börse war es danach für den im Herbst 2018 in den deutschen Leitindex Dax aufgestiegenen Konzern zu einem deutlichen Kursabsturz gekommen.

Der Fall Wirecard beschäftigt in Deutschland sowohl die Finanzaufsicht Bafin als auch die Münchner Staatsanwaltschaft, aber in der Hauptsache nicht gegen Wirecard. Die Behörden gehen dem Verdacht nach, dass das Unternehmen Opfer gezielter Attacken von Börsenspekulanten geworden sein könnte. Das Unternehmen sieht sich wiederholt als Leidtragender solcher Praktiken, in denen Leerverkäufer über das Streuen schlechter Nachrichten mit fallenden Kursen Geld verdienen können.

Wirecard-Vorstandschef Markus Braun und das Management waren auch bei Aktionären in die Kritik geraten, die bessere Kommunikation und mehr Transparenz forderten. Braun ist mit 7 Prozent Anteil selbst einer der größten Aktionäre des Unternehmens. Wirecard will den kompletten KPMG-Bericht unmittelbar nach dessen Fertigstellung auf der Firmenwebseite veröffentlichen./cho/men/stk