ROUNDUP/Zeitschriftenverband: Pressefreiheit ist keine Selbstverständlichkeit

BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem internationalen Tag der Pressefreiheit haben Zeitschriftenverleger in Deutschland die Bedeutung einer freien Presse hervorgehoben. "Gerade jetzt zeigt sich, wie wichtig verlässliche Informationen zu allen Lebensbereichen und sorgfältig recherchierte Beiträge sind", sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ), Stephan Scherzer, der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die Corona-Zeiten. Er betonte zudem, Presse- und Meinungsfreiheit seien keine Selbstverständlichkeit, sondern müssten stets aufs Neue verteidigt werden.

Am Sonntag (3. Mai) wird weltweit an den Wert der Pressefreiheit erinnert. Unlängst hatte die Organisation Reporter ohne Grenzen (ROG) angemahnt, dass populistische und autoritäre Machthaber die Corona-Pandemie in vielen Ländern für eine weitere Einschränkung der Pressefreiheit missbrauchten. So wirft ROG etwa China massive Verletzungen der Pressefreiheit vor.

In einer Gesprächsrunde des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB), die am Sonntag (11.04 Uhr, Inforadio) ausgestrahlt wird, betont der Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde (BStU), Roland Jahn: "In Corona-Zeiten zeigt sich, wie es um die Pressefreiheit bestellt ist." Auch er verwies auf China. Umso mehr könne man in Deutschland froh sein, dass "wir hier eine offene Diskussion haben". In Deutschland ist die Pressefreiheit im Grundgesetz in Artikel 5 verankert.

Jahn erinnert in der Talkrunde an DDR-Zeiten und die Reaktor-Katastrophe Tschernobyl in den 1980er Jahren. Dass Pressefreiheit in der DDR nicht vorhanden gewesen sei, habe dazu geführt, dass die Menschen in Unkenntnis waren. Nur über die freie Presse des Westens sei dort Information über Tschernobyl hingekommen, betonte Jahn. Der Talk ist Teil einer Kampagne des VDZ mit mehreren Partnern rund um den Tag der Pressefreiheit.

Am Donnerstag hatten mit Blick auf den internationalen Tag mehrere Zusammenschlüsse von Politikberichterstattern Bund und Bundesländer aufgefordert, die Einschränkungen für Journalisten in der Corona-Pandemie so klein wie möglich zu halten und kritische Fragen weiter zu ermöglichen. "Mit Sorge nehmen wir wahr, dass es aber immer wieder zum Negativen veränderte Bedingungen im Informationsfluss zu geben scheint: Pressekonferenzen ohne Journalisten, Fragen, die durch Regierungssprecher geschönt vorgetragen werden, Nachfragen, die gar nicht möglich sind", heißt es in einem offenen Brief der Bundespressekonferenz und ihrer Pendants in den Ländern./rin/DP/mis