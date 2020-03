ROYAL CARRIBEAN - Das ist die blanke Panik

Royal Caribbean Cruises Ltd. - WKN: 886286 - ISIN: LR0008862868 - Kurs: 67,520 $ (NYSE)

Es herrscht Unruhe, ja in Teilen sogar Panik in der Reisebranche. Dem Coronavirus sei Dank. Geschäftsleute stornieren ihre Reisen, allen voran ihre Flüge. Urlaube werden gecancelt. Auf ein Kreuzfahrtschiff gehen mit dem Risiko zwei Wochen in Quarantäne verbringen zu müssen, wie es beispielsweise den Passagieren und Besatzungsmitgliedern der "Diamond Princess" blühte? Nein danke! Die Konsequenzen sieht man selbstverständlich auch an der Börse.

Beispielsweise verlor eine TUI-Aktie in den vergangenen 17 Handelstagen 45 % an Wert. Bei den reinen Airlines sieht es nicht besser aus. Die Aktie von American Airlines büßte ebenfalls seit Februar 45 % an Wert ein. Ausverkaufsstimmung herrscht auch bei den Aktien von Anbietern von Kreuzfahrten. Erst Anfang der Woche musste der japanische Kreuzfahrtkonzern Luminous Cruise Insolvenz anmelden. Die größten Player des Sektors sind Carnival, Royal Carribean Cruises und Norwegian Cruise Line. Beispielhaft blicken wir auf die Aktie von Royal Carribean.

Kurshalbierung seit Januar

Hier schlägt eine Kurshalbierung seit dem Januar 2020 zu Buche. Im Januar hatte der Wert knapp unter dem bisherigen Allzeithoch von 135,65 USD nach unten abgedreht. Der Bruch der Unterstützung bei 89,48 USD aktivierte eine große Topformation im Chart, welche den Sell-off zusätzlich verstärkte. Inzwischen gibt es aber etwas Hoffnung für die Bullen aus dem Langfristchart heraus. Denn zwischen 65,90 und 64,20 USD tummeln sich zahlreiche Tiefpunkte aus den Jahren 2015 und 2016, welche einen starken Support bilden. Zudem verläuft in diesem Bereich auch der EMA200 im Monatschart. Wollen die Käufer auf dieser Zeitebene noch etwas retten, müssen sie sich im Laufe des März, spätestens aber im April zeigen. Ansonsten dürfte der nächste Unterstützungsbereich zwischen 58,30 und 55,50 USD nur eine Durchgangsstation für deutlich tiefere Kurse darstellen.

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier.

Hardcore-Antizykliker können sich den Wert folglich vormerken. Ohne Umkehrsignale in den Wochen-, besser aber noch in den Monatskerzen, ist die Aktie aktuell nur ein Watchlistkandidat. Und auch wenn die fundamentalen Kennzahlen derzeit attraktiv aussehen, ist davon auszugehen, dass die Analysten hier noch viel zu optimistisch rechnen. Ein Gewinnanstieg im laufenden Jahr (siehe Tabelle) dürfte kein Thema mehr sein, es droht vielmehr ein heftiger Einbruch. Auch weist die Bilanz des Unternehmens eine Nettoverschuldung von 12 Mrd. USD aus, was bei einer Marktkapitalisierung von knapp 14 Mrd. USD kein Pappenstiel mehr ist. So oder so brauchen Trader bei diesem Titel aktuell gute Nerven und die Shorties haben bislang klar die Oberhand.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 10,95 11,68 12,81 Ergebnis je Aktie in USD 8,95 9,89 11,34 KGV 8 7 6 Dividende je Aktie in USD 2,95 3,11 3,15 Dividendenrendite 4,37 % 4,61 % 4,67 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)