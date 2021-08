Royal Dutch Shell, BP & Co.: China für Ölpreis eine Bedrohung?

Öl-Aktien wie die von Royal Dutch Shell, BP und die vielen anderen da draußen können derzeit jubeln. Und ihre Investoren gleich mit. Aufgrund der gestiegenen Ölpreise haben die jeweiligen Konzerne hinter den Aktien signifikante Gewinne eingefahren, die sie in der Folge mithilfe von Kapitalrückführungen, höheren Dividenden und Aktienrückkäufen an die Investoren zurückgeben.

Trotzdem bedenken gerade Foolishe Investoren mit Blick auf Öl-Aktien wie Royal Dutch Shell und BP: Es gibt weiterhin Risiken. Der Ölmarkt könnte noch fragil sein. Insbesondere, solange die Pandemie nicht in Gänze vorbei ist.

Jetzt könnte es Neuigkeiten aus China geben, die zeigen: Es gibt potenzielle Belastungen für Ölpreise, den Ölmarkt und entsprechend auch für Royal Dutch Shell oder BP. Hier ist das, was Foolishe Investoren wissen sollten.

Royal Dutch Shell, BP & Co.: China als Bedrohung für Ölpreis?

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg zur Wochenmitte berichtete, könnte es für den Ölpreis eine akute kurzfristige Gefahr geben. Und damit natürlich auch für Öl-Aktien wie Royal Dutch Shell und BP. Konkret geht es dabei um die potenzielle Erholung der Nachfrage nach dem schwarzen Gold. Sowie um Belastungen, die aufgrund der Delta-Variante in der chinesischen Volkswirtschaft eintreten könnten.

Die Delta-Variante sei inzwischen in ca. der Hälfte der 32 chinesischen Provinzen nachgewiesen. In 46 chinesischen Städten ist die Bevölkerung vor nicht notwendigen Reisen gewarnt worden. Das könnte zeigen, dass die Pandemie zum Sommer, vielleicht zum Herbst oder Winter mit der Delta-Variante in China erneut Einzug hält.

China ist für die Energiemärkte jedoch wichtig, da die Volksrepublik aufgrund ihres Wachstumskurses für eine starke Nachfrage steht. Auch die Ölpreise haben sich immer mal wieder gut entwickelt. Wenn es beispielsweise hieß, dass China das günstige Niveau zum Nachkaufen von Brent und WTI nutzen wolle, gefiel das dem Markt. In Zeiten der Pandemie und des Ölpreiscrashs sind entsprechend auch die Aktien wie die von Royal Dutch Shell oder BP darauf angesprungen.

Belastung möglich, aber …

Für die Ölpreise, den Ölmarkt und Aktien wie Royal Dutch Shell oder BP könnte daraus natürlich eine Belastung erfolgen. Es geht eigentlich immer um ein derzeit überaus fragiles Verhältnis von Angebot und Nachfrage, was Brent und WTI stützt oder schwächt. Foolishe Investoren wissen das natürlich und behalten die Risiken konsequent im Auge.

Trotzdem: Mit einem Brent-Preis in Höhe von über 70 US-Dollar ist die Ausgangslage für Royal Dutch Shell, BP und viele andere Öl-Akteure weiterhin unproblematisch. Die Zeit für Sorgen ist daher noch nicht gekommen. Allerdings möglicherweise dafür, die Ausbreitung der Delta-Variante mit Blick auf den Ölmarkt zumindest in wenig zu verfolgen.

Der Artikel Royal Dutch Shell, BP & Co.: China für Ölpreis eine Bedrohung? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Royal Dutch Shell. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

