Royal Dutch Shell zahlt Dividende aus

Der britisch-niederländische Ölkonzern Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29) wird an diesem Montag eine Dividende von 0,24 US-Dollar für das zweite Quartal 2021 an seine Aktionäre ausbezahlen (Ex-Dividenden Tag war der 12. August 2021). Dies ist eine Anhebung um rund 38 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (0,1735 US-Dollar). Höhere Ausschüttungen an die Aktionäre wurden bereits Anfang Juli avisiert.

Europas größter Ölkonzern schüttet auf das Jahr hochgerechnet insgesamt 0,96 US-Dollar (ca. 0,82 Euro) an die Aktionäre aus. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 16,83 Euro bei knapp 4,87 Prozent. Im ersten Quartal 2020 erfolgte eine Kürzung der Dividende um 66 Prozent (von 0,47 US-Dollar auf 0,16 US-Dollar vierteljährlich). Dies war die erste Kürzung überhaupt seit dem Jahr 1945. Seitdem kam es zu insgesamt drei Anhebungen (inklusive der aktuellen).

Royal Dutch Shell erzielte im zweiten Quartal 2021 einen Gewinn von 3,43 Mrd. US-Dollar nach einem Verlust von 18,13 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor, wie am 29. Juli berichtet wurde. Der bereinigte Gewinn lag bei 5,53 Mrd. US-Dollar nach einem bereinigten Ertrag von 638 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Der Umsatz betrug im zweiten Quartal 60,52 Mrd. US-Dollar nach 32,50 Mrd. US-Dollar im Vorjahr. Im ersten Halbjahr 2021 lag der Umsatz bei 116,18 Mrd. US-Dollar nach 92,53 Mrd. US-Dollar im letzten Jahr.

Redaktion MyDividends.de