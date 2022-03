Royal Gold zahlt Dividende für das zweite Quartal

Die amerikanische Royal Gold Inc. (ISIN: US7802871084, NYSE: RGLD) gibt eine Quartalsdividende von 0,35 US-Dollar je Aktie bekannt. Die Zahlung für das zweite Quartal erfolgt am 14. April 2022 (Record day: 1. April 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,40 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 126,69 US-Dollar 1,11 Prozent (Stand: 3. März 2022). Seit 2001 hat der Konzern die Auszahlung jedes Jahr erhöht. Im November erfolgte eine Erhöhung der Quartalsdividende um 17 Prozent auf den aktuellen Betrag.

Royal Gold mit Unternehmenssitz in Denver im US-Bundesstaat Colorado kauft Anteile an Goldminen und erhält hierfür Lizenzgebühren. Derzeit besitzt Royal Gold 190 Lizenzrechte auf verschiedenen Kontinenten, darin enthalten sind Rechte an 44 Minen, die sich bereits in Produktion befinden sowie 17 Entwicklungsprojekte. Im zweiten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2022 lag der Umsatz bei 168,52 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 158,36 Mio. US-Dollar), wie am 16. Februar berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 68,16 Mio. US-Dollar nach einem Ertrag von 59,89 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresanfang 2022 mit 20,42 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 8,28 Mrd. US-Dollar (Stand: 3. März 2022) auf.

Redaktion MyDividends.de