Royal Mail schüttet Dividende aus

Der britische Postkonzern Royal Mail Group plc (ISIN: GB00BDVZYZ77) will, vorbehaltlich der Zustimmung auf der Aktionärsversammlung, eine einmalige Schlussdividende in Höhe von 10 Pence je Aktie (ca. 11,7 Eurocent) für das Fiskaljahr 2021/21 an seine Aktionäre ausschütten. Die Zahlung soll am 6. September 2021 erfolgen (Record day: 30. Juli 2021).

Im Vorjahr (Geschäftsjahr 2019/20) wurde keine Schlussdividende an die Aktionäre ausgeschüttet. Am 20. Mai 2021 soll mit den Geschäftszahlen 2020/21 auch eine neue Dividendenpolitik präsentiert werden.

Royal Mail beschäftigt rund 160.000 Mitarbeiter und ging Mitte Oktober 2013 zu einem Ausgabepreis von 330 Pence an die Börse. Es war der größte Börsengang in Großbritannien seit gut 30 Jahren.

