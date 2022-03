RTL erhöht die Dividende

Der Medienkonzern RTL Group (ISIN: LU0061462528) will eine Dividende in Höhe von 5 Euro für das Jahr 2021 an die Aktionäre ausschütten, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Betrag setzt sich zusammen aus einer ordentlichen Dividende von 3,50 Euro sowie 1,50 Euro aus dem Verkauf der Anteile an SpotX, Ludia und VideoAmp.

Im Vorjahr wurde eine Dividende in Höhe von 3 Euro für das Jahr 2020 ausgeschüttet. Die Hauptversammlung findet am 27. April 2022 statt. Auf dem aktuellen Kursniveau in Höhe von 52,50 Euro und unter Berücksichtigung der ordentlichen Dividende liegt die Dividendenrendite derzeit bei 6,67 Prozent.

Der Umsatz des Konzerns stieg im Jahr 2021 um 10,3 Prozent auf 6,64 Mrd. Euro. Organisch lag der Anstieg bei 13,5 Prozent. Das bereinigte EBITA kletterte um 35,1 Prozent auf 1,15 Mrd. Euro. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn stieg um 164,4 Prozent auf 1,3 Mrd. Euro. Der Ertrag je Aktie lag bei 8,41 Euro nach 3,20 Euro im Vorjahr.

Für 2022 erwartet RTL einen stabilen operativen Gewinn (bereinigtes EBITA) sowie einen Umsatz von rund 7,4 Mrd. Euro. Die RTL Group zählt mit Anteilen an 67 Fernseh- und 39 Radiosendern zu Europas größten Medienunternehmen. Der Firmensitz ist in Luxemburg. Mehrheitseigner ist Bertelsmann.

Redaktion MyDividends.de