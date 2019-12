RTL GROUP - Die Luft wird dünner

RTL Group S.A. - WKN: 861149 - ISIN: LU0061462528 - Kurs: 44,780 € (XETRA)

Am 5. Dezember wurde hier an dieser Stelle ("RTL GROUP - Nur ein Strohfeuer?") im Rahmen einer GodmodePRO-Betrachtung ein bullisches Szenario für die Aktien der RTL Group vorgestellt. Das Fazit der Analyse lautete wie folgt: "Solange sich die Aktie nun per Tagesschluss oberhalb von 40 EUR halten kann, besteht hier grundsätzlich die Aussicht auf eine Doppelboden-Formation und eine größere technische Erholung in den Bereich um 45 EUR."

Kursziel im Visier

Heute nun steigt die RTL-Aktie kurz nach der Eröffnung bis auf 45,09 EUR und erreicht damit die avisierte Kurszielzone auf der Oberseite.

Hier dürfte die Luft nun allerdings erst einmal wieder etwas dünner werden für die Käufer: Oberhalb des aktuellen Kursniveaus befindet sich ein wichtiger Horizontalwiderstand, der Abwärtstrend im Tageschart sowie der EMA200.

Neue prozyklische Kaufsignale entstehen erst bei einem Ausbruch per Tagesschlusskurs über die Marke von 46 EUR.

RTL Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2019 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)