RTL kündigt konstante Dividende an

Der Medienkonzern RTL Group (ISIN: LU0061462528) will eine unveränderte Dividende in Höhe von 4,00 Euro für das Jahr 2019 an die Aktionäre ausschütten, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Die Hauptversammlung findet am 22. April 2020 statt. Das Ziel für die Ausschüttungsquote liegt bei mindestens 80 Prozent des den Aktionären zustehenden bereinigten Nettoergebnisses, wie bereits im August 2019 berichtet wurde.

Der Umsatz des Konzerns stieg im Jahr 2019 um 2,2 Prozent auf 6,65 Mrd. Euro. Organisch betrug der Zuwachs 3,2 Prozent. Das bereinigte EBITA reduzierte sich um 1,3 Prozent auf 1,16 Mrd. Euro. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn stieg um 12,9 Prozent auf 754 Mio. Euro (Vorjahr: 668 Mio. Euro). Der Ertrag je Aktie lag bei 4,91 Euro nach 4,35 Euro im Vorjahr.

Für 2020 strebt RTL einen leichten Umsatzanstieg um 2 bis 3 Prozent an. Um die Auswirkungen von Covid-19 zu quantifizieren, sei es noch zu früh, so RTL bei Vorlage der Jahreszahlen. Die RTL Group zählt mit Anteilen an 68 Fernseh- und 30 Radiosendern zu Europas größten Medienunternehmen. Der Firmensitz ist in Luxemburg. Mehrheitseigner ist Bertelsmann mit knapp 76,3 Prozent der Anteile.

Redaktion MyDividends.de