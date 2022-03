Rubel-Zahlung für Gas: Putin berät mit Zentralbank und Gazprom

MOSKAU (dpa-AFX) - Nach seiner Forderung nach Rubel-Zahlungen für russisches Gas will sich Kremlchef Wladimir Putin an diesem Donnerstag mit Vertretern des Energieriesen Gazprom und der russischen Zentralbank treffen. Putin hatte vor einer Woche angewiesen, bis zum 31. März konkrete Maßnahmen zur Umstellung der Zahlungen von Euro und Dollar auf Rubel für Kunden aus "unfreundlichen Staaten" auszuarbeiten. Kremlsprecher Dmitri Peskow betonte am Mittwoch, dass das neue Zahlungssystem aber nicht direkt am Donnerstag in Kraft treten werde.

Russland wirft dem Westen einen "Wirtschaftskrieg" vor und will deshalb Gas an mehrere Länder nur noch gegen Rubel-Zahlungen liefern. Die Gruppe der G7-Wirtschaftsmächte, darunter Deutschland, sowie die Europäische Union insgesamt lehnen Zahlungen in Rubel jedoch ab. Die Bundesregierung hatte Russland Vertragsbruch vorgeworfen./haw/DP/jha