Rückeroberung wichtiger Marken im DAX

Nach zwei starken Verlusttagen mit jeweils mehr als 200 Punkten Abgaben konnte der DAX zum Wochenstart zumindest einen Minustag komplett aufholen. Dabei eroberte er die runde Marke von 13.000 Punkten zurück und steht nun mit Blick auf die September-Performance wieder leicht im Plus.

Positiver DAX-Wochenstart

Wie in den Vorwochen startete auch dieser Montag mit Kursaufschlägen. Dabei wurde gleich am Morgen die 12.960 erreicht und damit ein Level, was über eine Konsolidierung der Freitagsverluste hinausging. Zum Mittag wurde dann die runde Marke von 13.000 Punkten überschritten und damit die Entfernung zu den Freitagstiefs deutlich erhöht.

Das Abwarten auf Reaktionen der Wall Street war vergeblich, da in den USA mit dem Labor Day ein Börsenfeiertag Einzug hielt. Dem Trend im DAX tat dies keinen Abbruch. Der Index stieg innerhalb der XETRA-Handelszeiten weiter bis auf 13.117 Punkte.

Das Tagesfazit sieht daher durchaus positiv aus. Rund 200 Punkte Gewinn zum Start der Woche, in welcher die EZB tagt, sind erst einmal eine gute Ausgangslage für Anleger.

Folgende Tabelle zeigt die Eckdaten des Handelstages auf:

Eröffnung 12.931,40PKT Tageshoch 13.117,61PKT Tagestief 12.920,92PKT Vortageskurs 12.842,66PKT

Nachbörslich gibt es wenig Bewegung und eine Orientierung an den Tageshochs, wie das Intraday-Chartbild aufzeigt:

https://www.ls-tc.de/de/trading/marktberichte/650

Welche Werte aus dem DAX traten besonders in Erscheinung?

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Automobilwerte wie Volkswagen und Daimler zählten zu den Tops im DAX. Positive Daten aus China zum Wochenstart machten diesen Esportmarkt wieder attraktiver und zeigten auf, dass hier entsprechende Chancen für die Zukunft vorhanden sind.

Zudem könnte die EZB am Donnerstag auf ihrer Notenbanksitzung dem Beispiel der US-Notenbank FED folgen und die eigene Währung schwächen wollen. Dies würde dann widerum der Exportwirtschaft zugutekommen.

Ein dritter Punkt, der insbesondere für Volkswagen sprach, waren Äußerungen des Konzerns in Richtung Elektromobilität. Wörtlich hieß es in "Die Welt":