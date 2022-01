Rückstellungen für Rechtsfälle schmälern Ergebnis der Credit Suisse

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Großbank Credit Suisse rechnet im vierten Quartal vor Abzug von bereits angekündigten Goodwill-Wertverminderung von rund 1,6 Milliarden Franken mit einem in etwa ausgeglichenen Vorsteuerergebnis.

Der ausgewiesene Gewinn werde durch Rückstellungen für bedeutende Rechtsstreitigkeiten in Höhe von 500 Millionen Franken negativ beeinflusst, erklärte die zweitgrößte Bank des Landes am Dienstag. Teilweise werde das ausgeglichen durch Gewinne aus Immobilienverkäufen in Höhe von 225 Millionen Franken.