Rülke: FDP nimmt Angebot für Sondierung mit SPD und Grünen an

STUTTGART/BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP will zunächst Dreier-Sondierungsgespräche mit SPD und Grünen führen. "Dieses Angebot wird die FDP annehmen", sagte FDP-Präsidiumsmitglied Hans-Ulrich Rülke am Mittwoch in Stuttgart nach einer Schalte der Bundes-FDP. "Das heißt aber nicht, dass die Option Jamaika aus dem Spiel ist." Nach der Bundestagswahl hatten FDP und Grüne erst miteinander und anschließend getrennt jeweils mit der SPD sowie mit CDU und CSU mögliche Kompromisslinien ausgelotet./hot/DP/ngu