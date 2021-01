Rufe nach rechtlichen Schritten gegen Astrazeneca wegen Liefer-Kürzungen

Vilnius/London (Reuters) - In der EU werden Rufe nach rechtlichen Schritten laut gegen den britisch-schwedischen Pharmakonzern Astrazeneca wegen gekürzter Impfstoff-Lieferungen.

Mitgliedsstaaten erwägen, wegen Vertragsbruch vor Gericht zu ziehen, wie Lettlands Außenminister Edgars Rinkevics am Dienstag im lokalen Radio sagte. Die EU-Staaten würden aber nur in einer "koordinierten Aktion" juristisch vorgehen. Die europapolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Franziska Brantner, hatte rechtliche Schritte gegen den Pharmakonzern gefordert. Der in Großbritannien zuständige Minister, Nadhim Zahawi, äußerte sich dagegen im Sender Times Radio zuversichtlich, dass sowohl Großbritannien als auch die EU bestellte Impfdosen auch erhalten würden.

AstraZeneca hatte am Freitag angekündigt, es könne wegen Produktionsengpässen die zugesagte Lieferung in die EU bis Ende März nicht einhalten. Nach Angaben eines hochrangigen EU-Vertreters wird die Zahl der Impfdosen im ersten Quartal mit 31 Millionen Stück rund 60 Prozent niedriger ausfallen als geplant. Die EU-Kommission verlangt inzwischen Einblick in die Daten des Konzerns. Aus EU-Kommissionskreisen hatte es dazu am Montagabend geheißen, die EU fordere bis spätestens zum 29. Januar Auskunft des Unternehmens. Es gebe nicht genügend Klarheit und Erklärungen seitens Astrazenecas, twitterte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides.

Unterdessen widersprach das Bundesgesundheitsministerium Berichten über eine sehr geringe Wirksamkeit des Astraeneca-Vakzins bei Senioren. "Auf den ersten Blick scheint es so, dass in den Berichten zwei Dinge verwechselt wurden: Rund acht Prozent der Probanden der Astrazeneca- Wirksamkeitsstudie waren zwischen 56 und 69 Jahren, nur drei bis vier Prozent über 70 Jahre (MHRA Zulassung Public Assessment Report)", teilt ein Sprecher mit. "Daraus lässt sich aber nicht eine Wirksamkeit von nur acht Prozent bei Älteren ableiten." Der Konzern hatte Berichte über eine geringere Wirksamkeit seines Vakzins bei Älteren zurückgewiesen. Die Angaben seien komplett falsch, hatte das Unternehmen erklärt.