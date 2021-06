Rufe nach stärkerer Kontrolle von Reise-Rückkehrern

Berlin (Reuters) - Angesichts der Ausbreitung der Corona-Variante Delta mehren sich Forderungen nach einer stärkeren Kontrolle des Reiseverkehrs.

Mehrere Ministerpräsidenten verlangen, dass die Einreiseverordnung des Bundes verschärft wird. Diese sei "an mehreren Stellen zu lax", sagte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) der "Welt". Alle nicht geimpften Reiserückkehrer aus Risikogebieten und Hochinzidenzgebieten sollten nach Einschätzung Tschentschers grundsätzlich in Quarantäne gehen, die frühestens nach fünf Tagen mit einem negativen PCR-Test aufgehoben werden kann. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) plädierte für eine zweifache Testpflicht für alle Rückkehrenden, die nicht vollständig geimpft seien. "Auch in Ländern mit vergleichsweise niedrigen Inzidenzen läuft man Gefahr, mit anderen Urlaubern zusammenzukommen, die das deutlich ansteckendere Delta-Virus mit sich tragen", sagte er der "Welt". Bereits am Sonntag hatte Berlins Regierender Bürgermeister im ZDF eine Verschärfung gefordert.

Die Bundesregierung hatte erst am Wochenende Portugal und Russland zu sogenannten Virus-Varianten-Gebieten erklärt. Für Einreisende aus Ländern mit dieser Einstufung gilt - wie bereits für Großbritannien - eine zweiwöchige Quarantänepflicht, von der man sich nicht "freitesten" kann. In diesen Ländern sind zuletzt die Positiv-Tests wegen der sich ausbreitenden Delta-Variante deutlich gestiegen.

Die Debatte findet sowohl auf europäischer wie deutscher Ebene statt. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatten auf dem EU-Gipfel vergangene Woche vergeblich versucht, vor allem die vom Tourismus lebenden südlichen EU-Länder zu einem härteren Vorgehen gegen die Delta-Variante aufzufordern. Portugal etwa hatte keine Einreisebeschränkungen gegenüber Großbritannien. Wegen der fehlenden EU-Einheitlichkeit werden nun aber nationale deutsche Bestimmungen verschärft. Die Debatte findet auch vor dem Hintergrund der Fußball-Europameisterschaft statt, bei der Fans zwischen Staaten hin- und herreisen.

In Deutschland ist die Sieben-Tage-Inzidenz unterdessen weiter rückläufig. Trotz der sich auch hier ausbreitenden Delta-Variante registrierte das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 5,6 nach 5,7 am Sonntag. Der Wert gibt an, in wie vielen Fällen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Es wurden neue 219 Positiv-Tests gemeldet. Acht weitere Menschen starben, die positiv getestet wurden. In Deutschland waren zuletzt laut RKI knapp 35 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, über 53 Prozent haben zumindest eine erste Impfung erhalten.