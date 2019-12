Ruhani wirbt in Japan für Rettung des Atomdeals

TOKIO (dpa-AFX) - Irans Präsident Hassan Ruhani hat bei einem Besuch in Japan das asiatische Land und andere Staaten dazu aufgerufen, das Atomabkommen von 2015 zu retten. Zugleich verurteilte Ruhani während der Gespräche mit Japans Premier Shinzo Abe den Rückzug der USA aus dem Abkommen. Der Deal sei "ein extrem wichtiges Abkommen für den Iran", betonte der Präsident der Islamischen Republik. Das Wiener Atomabkommen von 2015 sollte verhindern, dass der Iran Atomwaffen entwickeln kann. Im Gegenzug sollte der Westen die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen normalisieren.

Die USA waren unter Präsident Donald Trump Anfang Mai 2018 einseitig aus dem Abkommen ausgestiegen. Sie setzten Sanktionen gegen das Land wieder in Kraft und verhängten neue. Washington versucht mit einer Politik des "maximalen Drucks", den Iran zu einer Neuverhandlung des Deals mit schärferen Auflagen zu bewegen. Die anderen Vertragspartner - Deutschland, China, Frankreich, Großbritannien und Russland - halten an ihm zwar noch fest, sind aber ohne die USA nicht in der Lage, das Abkommen umzusetzen. Teheran geht es besonders um die Aufhebung der US-Sanktionen, die die Wirtschaftskrise in dem Land verschärft haben.

Abe bot sich bereits als Vermittler zwischen den USA und dem Iran an. Vom Iran erwarte er, dass das Land eine konstruktive Rolle für Frieden und Stabilität in der Region spiele und das Atomabkommen voll umsetzen werde, sagte Abe am Freitag. Japan unterhält traditionell freundschaftliche Bande mit dem Iran und importierte lange Zeit iranisches Rohöl. Ruhani ist der erste iranische Präsident seit 19 Jahren, der Japan besucht./tk/DP/nas