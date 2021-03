Ruhestand & Rente naht: 3 Dinge, die du überprüfen solltest!

Nahenden Ruhestand und Rente bei dir? Falls ja, herzlichen Glückwunsch! Nicht mehr lange und in deinem Alltagsleben wird viel Muss durch ein Kann ersetzt. Das kann neue Möglichkeiten zur eigenen vielleicht auch kreativeren Alltagsgestaltung entfachen.

Trotzdem gibt es mit dem nahenden Ruhestand und der Rente natürlich auch einige Dinge, die sich verändern. Aus dem Erwerbseinkommen wird ein Renteneinkommen. Ja, vielleicht auch ein Teil eines Einkommens, das du aus deinen privaten Finanzen bestreiten musst.

Lass uns daher heute einen Blick auf drei Dinge riskieren, die du bei diesen nahenden Themen beachten solltest. Oder sogar überprüfen. Damit könntest du vielleicht noch wichtige Weichen stellen, bevor du final den Kittel an den Nagel hängst.

Ruhestand & Rente: Passen Ansatz und Rendite?

Eine erste Sache, die du bei der nahenden Rente und dem Ruhestand überprüfen solltest, ist zunächst dein Ansatz. Vielleicht verbindest du gewisse Ziele mit der Phase nach dem Erwerbsleben. Auch in finanzieller Hinsicht. Das wiederum könnte es erforderlich werden lassen, dass du ein, zwei Dinge überprüfen solltest.

Insbesondere, ob die benötigte Rendite zur Aufrechthaltung des Portfolios mit den Zielen der Entnahme zusammenpasst. Das ist ein wichtiger Ansatz, der notfalls noch etwas Feintuning erfordern könnte.

Gerade beim Thema Rente und Ruhestand sollte eine möglichst konservative Planung und Entnahme erfolgen. Deine Rendite kann hingegen etwas entgegenwirken, was den Vermögensverzehr betrifft. Deshalb: Überprüfe, ob die zukünftige Rendite egal in welcher Form mit deinen Zielen im Einklang steht.

Kannst du mit dem Risikoprofil leben?

Eine zweite, wichtige Sache, die es zu überprüfen gilt, ist außerdem das Risikoprofil deines Portfolios. Vielleicht bist du in dividendenstarke Aktien investiert und triffst damit sowohl bei der Rendite als auch dem Risiko deine Ziele. Allerdings kann es gerade bei der nahenden Rente und dem Ruhestand angebracht sein, auch das einmal zu überprüfen.

Es kann in einzelnen Fällen sinnvoll sein, vielleicht etwas umzuschichten. Aus volatilen Wachstumsaktien vielleicht konservativere Dividendenaktien werden zu lassen. Oder auch umgekehrt, je nachdem, was du dir vorstellst.

Trotzdem ist das Überprüfen wichtig, um sich auch im Alter mit seinen Aktien wohlzufühlen. Rente und Ruhestand wollen geplant sein. Das Thema Risiko gilt es hier noch einmal gesondert zu würdigen.

Rente und Ruhestand: Reicht das Polster?

Zu guter Letzt solltest du außerdem überprüfen, ob dein Polster ausreichend ist für deine Ziele. Wohl auch unter Berücksichtigung einer potenziellen Rentenlücke. Aber eben auch in Anbetracht dessen, was du im Alter vorhast. Das kann deine Finanzplanung vielleicht noch einmal neu erforderlich werden lassen.

Dein Polster sollte beim Thema Rente und Ruhestand nicht nur gerade so ausreichend sein. Nein, sondern auch mit Blick auf eine nachhaltige Entnahme und ein Portfolio, das idealerweise niemals versiegt. Wer diese Frage ehrlich beantwortet, der kann ebenfalls wichtige Erkenntnisse gewinnen. Vielleicht sogar die wichtigste Frage, die es bei diesen zwei Schlagworten zu beantworten gilt.

