Ruhiger Handel mit Pluszeichen am Dienstag

Wichtiger Schritt für den DAX

Nach dem leicht stärkeren Wochenstart konnte der DAX heute direkt an diesen Impuls anknüpfen. Bereits in der Vorbörse stand der Index genau auf dem Vortageshoch und korrigierte von dort aus zunächst. Starke Daten aus Deutschland legten die Basis für die erste Bewegung. Denn zweiten Quartal wuchs die Wirtschaft dank der höheren Konsumfreude nach dem Corona-Lockdown um 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorquartal.

Über die ersten Kurse sprach Andreas Bernstein am Morgen im Livestream und zeigte den Rekord im Nasdaq als Grund auf. Allen voran stieg Nvidia. Welche Produkte treiben die Phantasie der Anleger an?

Für die weitere Etablierung der Kurse auf der Oberseite fehlte im DAX erst einmal die Phantasie. Der Index rutschte unter 15.900 zurück und ließ damit wieder etwas Volatilität ab, wie Daniel Saurenz in diesem Interview erörterte:

Dabei schauen wir neben dem VDAX_new auch auf den VIX als Barometer der US-Händler.

Hohe Vola weisen jedoch weiterhin die Aktien von Moderna und BioNTech auf. Beide Impfstoffhersteller sind an der Börse stark gefragt und zeigen eine starke Performance auf.

Ebenso wie der Nasdaq, der gestern ein neues Allzeithoch erreichen konnte.

Aus Deutschland ist das Thema Daimler und perspektivisch die Truck-Sparte spannend, die bald an der Börse notieren soll. Beflügelt dies den Aktienkurs im Vorfeld?

Hierbei schwingt auch das Thema Antriebstechnologie mit. Ein Vertreter aus dem Wasserstoffsektor ist immer wieder die Nel Asa Aktie, auf die wir ebenfalls eingehen.

Ebenso ist Varta spannend, auch wenn die Aktie von den Analysten nicht geschätzt wird. In der Bodenbildung könnte nun die Morphosys stehen. Alte Erinnerungen an Kursziele werden geweckt, doch davon sind wir weit entfernt.

Der Schlusskurs vom Montag wurde im Tief heute nicht mehr erreicht, was einem Gap-close gleichgekommen wäre. Es fehlten im Tief 4 Punkte, bevor der Index wieder nach oben drehte. Ein neues Tageshoch gab es jedoch auch nicht, sodass die Volatilität heute erneut absank. Mit 60 Punkten sogar auf ein US-Feiertagsniveau.

Folgende Parameter wurden verzeichnet:

Eröffnung 15.897,86 Tageshoch 15.917,74 Tagestief 15.856,05 Vortageskurs 15.852,79 Schlusskurs 15.905,85

In den USA war zumindest im Nasdaq eine weitere Rekordjagd zu beobachten. Doch letztlich stiegen die Kurse dort bis zum Abend auch nur mit angezogener Handbremse.

Im DAX-Chartverlauf ist die geringe Vola deutlich zu sehen:

Immerhin schaffte es der kleiner Bruder, der MDAX auf ein neues Rekordhoch.

Welche Aktien waren heute besonders gesucht?

Blick auf die Bewegungen in den DAX-Werten

Der gestrige Gewinner Delivery Hero stand auch heute wieder an der DAX-Spitze.

Etwas stabilisieren konnte sich der Autosektor. Jüngst gab es dort zahlreiche Ankündigungen von Produktionskürzungen wegen fehlender Komponenten, insbesondere im Bereich der Steuerungschips. Doch heute legten BMW und Volkswagen wieder zu.

Sprachen wir in der Vorwoche noch von ständig neuen Rekorden bei Merck KGaG, so gab es heute weitere Gewinnmitnahmen. Die Aktien gehörten auch am zweiten Handelstag dieser Woche zu den Tagesverlierern.

Auch die Versorgeraktien gaben heute nach. E.ON war der Tagesverlierer im DAX.

Alle Tops und Flops sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?

Weiter über der alten Bandbreite

Die 15.800 konnte heute im DAX erneut verteidigt werden und sogar die 15.900 per Schlusskurs übersprungen. Auch wenn die Tageskerze sehr klein und nur eine minimale Veränderung aufweist, spricht sie für einen starken Marktverlauf.

Im Tageschart könnte nun der nächste Anlauf zur 16.000 bevorstehen:

