Ruhiger Wochenstart im DAX

Der Wochenstart im DAX verlief sehr ruhig. Auf die Verluste vom Freitag folgten mehrere Erholungsversuche, die am Ende für ein kleines Kursplus sorgten. Doch die Bandbreite der Bewegung lag unter dem Durchschnitt der letzten Handelstage. Auf was wartet der Aktienmarkt?

Langsame Annäherung an die 13.000

Eine nahezu unveränderte Vorbörse brachte den DAX erst einmal in eine ruhige Startposition ohne Kurslücken zu bilden. Für GAP-Trader sicherlich unspektakulär, aber für einen Wochenstart durchaus nicht ungewöhnlich. Schließlich gab es am Wochenende keine Meldungen, welche die Aktienkurse hätten beeinflussen können.

Mit dem Start des XETRA-Handels kam es jedoch gleich zu einem Sprung an die 12.950er-Region, welche am Freitag bereits als Widerstand eine Aussagekraft bildete. Von diesem Niveau aus fiel der Markt noch einmal auf das Eröffnungsniveau der Vorbörse zurück und schwankte im Wesentlichen den ganzen Tag zwischen diesen beiden Bereichen. Daran änderte auch die Eröffnung der Wall Street wenig, die heute kaum Wirtschaftsdaten parat hielt.

Eine Tagesrange von 113 Punkten zeugten von einer Phase der Neuorientierung am Aktienmarkt mit diesen Parametern:

Eröffnung 12.924,88PKT Tageshoch 12.960,84PKT Tagestief 12.847,85PKT Vortageskurs 12.901,34PKT

Dabei wurde die Range vorranging an der Oberseite durchlaufen, ohne jedoch einen Ausbruch über 12.950 zu vollziehen. So stellt sich das Intraday-Chartbild dar:

Welche Aktienwerte standen im Interesse der Anleger?

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Neben den DAX-Werten galt das Interesse heute vor allem dem IPO von CureVac an der Nasdaq vom Freitag. Dort startete das Tübinger Biotechunternehmen mit 16 Euro und stieg bereits in den ersten Handelsstunden auf über 55 US-Dollar. Beim ersten kompletten Handelstag in Deutschland gab es dann zwischenzeitlich sogar Kurse über 80 Euro. Zum Handelsende hin beruhigte sich die Rallye etwas, dennoch schloss der Aktienkurs auch am zweiten Handelstag im Gewinn:

Zum IPO selbst sprachen wir auch am Morgen mit unserem Händler an dieser Stelle:

Im DAX war das Schlusslicht abermals die Wirecard-Aktie. Sie wird schon in wenigen Tagen kein Mitglied mehr im DAX sein. Anleger verabschieden sich daher aus diesem Investment.

Auf der positiven Seite überzeugte heute Infineon. Nach den Quartalszahlen pendelte die Aktie zunächst in einer engen Spanne. So sieht der DZ Bank-Analyst Harald Schnitzer ein weiterhin starkes Kerngeschäft und einen fairen Wert bei 26,70 Euro. Ebenfalls Aufwärtspotenzial bescheinigen die Analysten der Deutschen Bank mit einer Anhebung des Kursziels von 22 auf 27 Euro. Die Einstufung "Buy" ist vom aktuellen Kurslevel aus die logische Konsequenz und zeigt sich heute im DAX-Ranking.

Neben der Infineon-Aktie waren nocn die Werte Covestro, Deutsche Börse und Adidas gut gefragt.

Als Ranking sind die Tops und Flops hier noch einmal sortiert gelistet:

Wie stellt sich das mittelfristige DAX-Chartbild dar?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Mit dieser minimalen Tagesveränderung von 19 Punkten hat sich das mittelfristige Chartbild nicht verändert. Der Index schwingt zwischen seinem seit Juni etablierten Aufwärtstrend und einer Abwärtstendenz. welche vom Julihoch aus markiert werden kann:

Wegen der niedrigen Terminfrequenz heute waren keine volkswirtschaftlichen Impuls zu verzeichnen. Der Markt wartet somit erst einmal auf weitere Signale.

Verpassen Sie dies nicht und bleiben Sie auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange jeden Morgen entsprechend informiert.

Ein angenehmes Wochenende wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

