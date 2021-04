Ruhiger Wochenstart im DAX: Warten auf Quartalszahlen

Mit 15.275 Punkten wurde das Tageshoch direkt nach der Eröffnung erzielt und fand dort keine weiteren Käufer. Vornehmlich an den Hochs de">video

Die Ruhe hält weiter an

Auch zum Start der neuen Handelswoche verhielt sich der Aktienmarkt ruhig und blieb größtenteils in der Bandbreite des Vortages. Dieses Bild zeigte sich bis zum Mittag, als wir das Interview mit aktuellen Tendenzen aufnahmen:

Mit 15.275 Punkten wurde das Tageshoch direkt nach der Eröffnung erzielt und fand dort keine weiteren Käufer. Vornehmlich an den Hochs der letzten Tage fand sich der Index im weiteren Verlauf wieder, hielt diese kleinen Gewinne jedoch nicht bis zum Handelsende.

Mit einem minimalen Minus wurde der erste Handelstag der Woche ohne große Impulse beendet. Dies zeigten die Tagesparameter mit einer Schwankung von nur 62 Punkten auf:

Eröffnung 15.238,85 Tageshoch 15.275,33 Tagestief 15.212,24 Vortageskurs 15.234,16 Schlusskurs 15.215,00

Mehr Bewegung dürfte nach der Vorlage der neuen Quartalszahlen erfolgen. Die Berichtssaison startet in den USA morgen. Dabei werden zunächst die Zahlen des US-Unternehmens Alcoa, der Bank Citigroup und PepsiCo erwartet. Am Mittwoch folgen die Ergebnisse der Großbanken JPMorgan, Goldman Sachs und Wells Fargo.

Der heutige Intraday-Verlauf ist an dieser Stelle zu sehen:

Nachbörslich setzte sich diese Lethargie fort, es gab keine weiteren Bewegungen an diesem Montag.

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Gewinner des Tages war die Daimler-Aktie, jedoch ohne weitere Meldungen.

Meldungen gab es jedoch bei Siemens Energy, die wir im Video kommentierten. Die Aktien könnten nun eine Bodenbildung zwischen 29 und 30 Euro vollziehen, wie das Chartbild hier aufzeigt:

Alle anderen Werte bewegten sich kaum merklich über ein Prozent zum Freitagsschluss und zeigten damit wie das Gesamtbild kein starke Bewegung auf.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie beeinflusste dieser ruhige Handelstag das mittelfristige Chartbild?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Nach der starken Oster-Eröffnung ist es nun der vierte Konsolidierungstag im DAX, der sich an der 15.200er-Marke orientiert und von dort aus keine weitere Bewegung starten kann.

Einige Trendlinie sind bereits gebrochen, doch das große Chartbild ist weiterhin positiv ausgerichtet. Denn bis zum Rekordhoch trennten den DAX heute im Mittel nur 50 Punkte.

Das Chartbild präsentiert sich damit mittelfristig weiter abwartend:

Das nächste Video zum Markt veröffentlichen wir wieder zur Vorbörse am Dienstagmorgen und im weiteren Handelsverlauf dann mit Daniel Saurenz gegen Mittag.

