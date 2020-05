Rumänien öffnet Schwarzmeer-Strände wieder

BUKAREST (dpa-AFX) - Rumänien erlaubt von Montag an wieder den Betrieb von Gaststätten unter freiem Himmel sowie Open-Air-Veranstaltungen mit bis zu 500 Teilnehmern. Dies kündigte Staatspräsident Klaus Iohannis am Donnerstag an. Auch die die Schwarzmeer-Strände werden wieder geöffnet. Wegen der Corona-Pandemie sind allerdings Mindestabstände von zwei Metern zwischen Liegestühlen, Sonnenschirmen und Café-Tischen vorgeschrieben. Zudem dürfen die Rumänen ab Montag wieder frei innerhalb des eigenen Landes reisen. Bislang dürfen sie ihren Wohnort nur mit triftiger Begründung verlassen.

Iohannis erklärte ferner, dass nunmehr "der internationale Transport auf Schienen und Straßen" freigegeben sei. Unklar blieb, ob die Grenzen für Ausländer geöffnet werden. Die Grenzpolizei erklärte auf Anfrage, dass sich an der bisherigen Regelung nichts geändert habe: Ausländer dürfen nur als Transit-Touristen oder aus nachgewiesenen triftigen beruflichen Gründen einreisen.

In Rumänien sind bis Donnerstag 1229 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2 gestorben. In dem Land mit rund 18 Millionen Einwohnern haben sich seit Ausbruch der Pandemie 18 594 Menschen infiziert./kl/DP/jha