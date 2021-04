Run auf Ostereier statt Klopapier: Briten stehen vor leeren Regalen

LONDON (dpa-AFX) - Zum zweiten Osterfest in der Pandemie haben sich die Prioritäten in Großbritannien verschoben: Während vor einem Jahr noch Klopapier zu den begehrtesten Gütern der Hamsterkäufer gehörte, haben sich die Briten in diesem Jahr auf Schoko-Ostereier gestürzt. Etliche Kunden teilten Fotos von leeren Supermarkt-Regalen in den sozialen Netzwerken.

Handelsketten bestätigten dem "Guardian" die hohe Nachfrage: Der Supermarkt Asda verkaufte demnach mehr als doppelt so viele Oster-Artikel wie im Vorjahr, bei Marks & Spencer und Cadbury waren in den Online-Shops kurz vor Ostern gar keine Eier mehr verfügbar. Bis zum Dienstag vor den Feiertagen hatten die Briten dem Bericht zufolge bereits mehr als 50 Millionen Pfund (umgerechnet knapp 59 Millionen Euro) für Oster-Süßigkeiten ausgegeben.

Nach Monaten der strengen Kontaktbeschränkungen dürfen sich die Menschen in England seit einigen Tagen draußen wieder mit bis zu sechs Personen treffen. Übernachtungsbesuche bei Freunden oder Verwandten über Ostern sind allerdings - genau wie touristische Reisen - weiterhin verboten./swe/DP/he